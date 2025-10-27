Carvajal vuelve al quirófano y estará al menos dos meses de baja

Dani Carvajal tendrá que volver a pasar por el quirófano. El capitán del Real Madrid se ha sometido este lunes a pruebas médicas que han detectado "la presencia de un cuerpo libre articular en la rodilla derecha". Una anomalía que le obligará a someterse a una artroscopia que le mantendrá de baja un mínimo de dos meses.

Dicho de otra manera, el lateral español no volverá a jugar hasta 2026 aun en el mejor de los escenarios. La lesión la padece en la misma rodilla que se quebró hace ahora un año, sufriendo una rotura del ligamento cruzado anterior que le mantuvo de baja hasta el mes de julio, cuando regresó de forma testimonial en la semifinal del Mundial de Clubs.

Tercera lesión en un año

Carvajal, de 33 años, empezó la temporada 2025/26 ya disponible, pero volvió a lesionarse el 27 de septiembre, en la derrota del Real Madrid en el Metropolitano, en este caso de carácter muscular. El lateral había regresado al campo este mismo domingo, en la victoria blanca en el clásico contra el Barça, sustituyendo a Valverde en la segunda parte.

En total, Carvajal había jugado menos de 500 minutos esta temporada en la que estrena su condición de primer capitán del Real Madrid, tras la marcha de Luka Modric del club este verano.

La buena noticia para el Madrid es que el '2' ocupa la posición que quizá esté mejor cubierta en la plantilla. Trent Alexander-Arnold, que también ha estado lesionado las últimas semanas, ya está a disposición de Xabi Alonso y Fede Valverde ha demostrado su capacidad para ofrecer un rendimiento óptimo en el costado derecho de la zaga.