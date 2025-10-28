Alcaraz vuelve a competir ante Norrie en París y aventaja en 840 puntos a Sinner

Carlos Alcaraz debutará en el Masters 1.000 de París-Bercy este martes frente al británico Cameron Norrie. El murciano conserva 840 puntos de ventaja sobre Jannik Sinner en la pelea por el número uno y retomará la competición tras 28 días sin hacerlo en el circuito ATP.

El joven tenista murciano, de 22 años y en la cima desde que ganara el Abierto de Estados Unidos, afrontará su duelo de segunda ronda en este torneo tras haber quedado exento en la primera por su condición de cabeza de serie. Su rival será un Norrie que superó por 6-3 y 6-4 al argentino Sebastián Báez y que, con 30 años, ocupa el puesto 31 del ranking ATP.

Será el octavo duelo entre Carlos y Cameron y el cara a cara lo domina el español por 5-2 con una victoria suya por 6-2, 6-3 y 6-3 en los cuartos de final del último torneo de Wimbledon. A esta nueva cita del circuito llega el de El Palmar manteniendo el liderato de la ATP, aunque con menos ventaja sobre Sinner, segundo en la lista y único rival que le puede desbancar en lo que resta de año y también a medio plazo.

El de San Cándido disputó el ATP 500 de Viena, mientras que quien le precede en la tabla descansó. Dado que Sinner logró el título en la capital austríaca —lo hizo remontando frente al alemán Alexander Zverev (3-6, 6-3 y 7-5)— la diferencia ahora es de 840 puntos. Carlos suma 11.340 y Jannik 10.500.

El pupilo de Juan Carlos Ferrero y Samuel López asegurará el número 1 a final de año ya esta semana siendo finalista el domingo en la capital francesa, aunque esa final la perdiese frente al que aspira a arrebatarle tal posición.

Para ello le aguarda un cuadro en el que se podría encontrar, en caso de ir superando rondas, a jugadores como el checo Jiri Lehecka, en octavos de final; el noruego Casper Ruud o el canadiense Felix Auger Aliassime, en cuartos; y el estadounidense Taylor Fritz o el australiano Alex de Miñaur, en semifinales. A Sinner sólo se enfrentaría en una hipotética pelea por el trofeo.