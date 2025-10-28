En A Coruña nadie pierde en la élite del baloncesto

El Leyma acababa de vivir una temporada tóxica en la que las derrotas eran el común denominador de cada fin de semana en ACB y Maristas se había llevado una decepción en la fase de ascenso a Liga Challenge que se celebró en Vilagarcía, pero los dos puntales del baloncesto de élite en la ciudad han demostrado una gran capacidad para regenerarse y para mostrarse inabordables en este inicio de campeonato, uno en Primera FEB y el otro en Liga Femenina 2. Dos claros candidatos al ascenso de categoría, aunque ni siquiera hayan llegado sus ligas al mes de noviembre.

Maristas, en un partido en su pista. | Casteleiro

Leyma

Fue tal el aire viciado del vestuario del Básquet Coruña al final de temporada pasada que los rectores naranjas prescindieron del entrenador y se vieron abocados a confeccionar una plantilla desde cero, aunque sí que intentaron renovar a algunos jugadores. El baloncestista con más antiguedad de la plantilla del Leyma llegó hace unos meses. Once caras nuevas que, a pesar de esa falta de automatismo que podían echar en falta, han congeniado y no han perdido, ni siquiera en la Copa ni siquiera con bajas o problemas extradeportivos como los de Yoanki Mencía. Cinco partidos, cinco victorias en Primera FEB, ninguna por menos de quince puntos de diferencia a favor. Tampoco falló en la Copa de España. Un MVP por partido y sobreponiéndose a la ausencia de su jugador de estrella, el cubano. Las derrotas de Palencia y Estudiantes del pasado fin de semana le han convertido en el único con cinco triunfos.Líder.

Maristas

Las sensaciones al acabar la última liga no fueron tan malas en Maristas, pero las apreturas sí que fueron mayores. El club ya consideraba imposible retener a los tres puntales del pasado curso: Dimijtrijevic, Nia Daniels y Solo Amusan. Se fueron las dos americanasy pudieron retener a la balcánica, el gran objetivo. Apostó, en sus lugares, por Sofía Arcos en el mercado nacional y por Brenda Fontana y Josefina Zeballos en la via sudamericana. Y no se ha resentido, todo lo contrario. Cuatro partidos, cuatro triunfos, dos ajustados.

En Tercera RFEF, también categoría nacional, ya es diferente porque el Santo Domingo de Betanzos luce un balance de tres triunfos y una derrota; y el CB Culleredo, de un triunfo y tres derrotas.