Muere Ochotorena, mítico portero del Madrid, el Valencia y la selección

José Manuel Ochotorena, exfutbolista e histórico entrenador de porteros del Valencia CF y la selección española, ha fallecido este lunes a los 64 años tras no superar una enfermedad. El histórico entrenador de porteros afincado en l’Eliana jugó como portero en los años 80 y 90 y ganó tres títulos de Liga, una Copa del Rey y dos Copas de la UEFA con el Real Madrid. También recibió el Trofeo Zamora con el Valencia CF en 1989, club con el que debutó en julio del 1988 en un partido contra el Gandia.

En 1992 perdió la titularidad en favor de Sempere y se marchó al Tenerife y, tras dos años, también recaló en el Logroñés. Tras pasar por el Racing de Santander, volvió al conjunto riojano, con el que se retiró en verano de 1998 a los 36 años.

Tras colgar los guantes, se convirtió en entrenador de porteros del Liverpool, entre 2004 y 2007, y del Valencia CF, un cargo que abandonó por baja por salud cuando entró el actual entrenador, Carlos Corberán. Ochotorena también fue el entrenador de porteros de la selección de fútbol masculina de España durante sus éxitos en la Eurocopa de 2008 y 2012 y en la Copa Mundial de la FIFA en Sudáfrica 2010.

El Valencia CF lamentó «profundamente» el fallecimiento del que dijo que es «leyenda» del club», con el que ganó el Trofeo Zamora y «referente del fútbol español». El club destacó la «huella imborrable» que ha dejado como «formador de porteros».

La Asociación Española de Futbolistas Internacionales de la Selección Española también ha recordado al que fue internacional absoluto en una ocasión en 1989 y también fue convocado para el Mundial de Italia de 1990 junto a Andoni Zubizarreta y Juan Carlos Ablanedo, aunque no llegó a jugar. Nacido en San Sebastián, tras su retirada como futbolista, regresó al Valencia CF en 2001 como preparador de porteros, un rol que ha desempeñado hasta la llegada de Corberán, con un paréntesis entre 2004 y 2007 en el Liverpool de Rafa Benítez, donde conquistó la Champions League.

El club de Mestalla ha destacado que Ochotorena ha pasado a la historia como una figura clave e insustituible en la consecución de los títulos del Valencia CF en las últimas dos décadas.

El guardameta Giorgi Mamardashvili, actual portero del Liverpool, lamentó el fallecimiento de José Manuel Ochotorena, que fue su preparador en las tres campañas que estuvo en el Valencia. «Se ha ido una persona que tuvo un gran impacto en mi carrera y en mi vida. Gracias por todo lo que me enseñaste, por confiar en mí y por ayudarme a crecer, no solo como futbolista, sino también como persona. Tu legado vivirá siempre en todos los que tuvimos la suerte de aprender de ti. Descansa en paz, Ochoto», publicó Mamardashvili en sus redes sociales.

El internacional georgiano, actualmente en el Liverpool, fue formado por José Manuel Ochotorena en su paso por el Valencia, al que llegó en el verano de 2021 con 20 años para jugar en el equipo filial, pero al que José Bordalás subió de manera inmediata al primer equipo, en el que permaneció hasta la pasada temporada 2024-25, siempre bajo la supervisión del preparador vasco.