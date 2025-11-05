El Atlético solo respira en el descuento ante el Saint Gilloise

Un gol de Julián Alvarez en el minuto 39, otro de Gallagher en el 72 y un tercero de Llorente en el 95 dieron el triunfo y los tres puntos al Atlético de Madrid (3-1) ante el Union Saint Gilloise belga en el partido de Liga de campeones que enfrentó a ambos en el Metropolitano.

Julián anotó en el minuto 39 después de una gran internada de Giuliano por banda derecha y Gallagher aumentó en el 72 el marcador con el 2-0 con un derechazo dentro del área después de una buena internada en velocidad de Sorloth. En el minuto 79, Sikes puso el 2-1 en el marcador y en el 95 Llorente sentenció con el 3-1.

Le Normand, que fue sustituido en el minuto dos, sufre un traumatismo indirecto con hiperextensión en la rodilla izquierda. El internacional se lastimó en un duelo con un rival y fue sustituido por el uruguayo Giménez. Le Normand será valorado por los servicios médicos en las próximas horas.