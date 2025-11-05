Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Atlético solo respira en el descuento ante el Saint Gilloise

Efe

Madrid

Un gol de Julián Alvarez en el minuto 39, otro de Gallagher en el 72 y un tercero de Llorente en el 95 dieron el triunfo y los tres puntos al Atlético de Madrid (3-1) ante el Union Saint Gilloise belga en el partido de Liga de campeones que enfrentó a ambos en el Metropolitano.

Julián anotó en el minuto 39 después de una gran internada de Giuliano por banda derecha y Gallagher aumentó en el 72 el marcador con el 2-0 con un derechazo dentro del área después de una buena internada en velocidad de Sorloth. En el minuto 79, Sikes puso el 2-1 en el marcador y en el 95 Llorente sentenció con el 3-1.

Le Normand, que fue sustituido en el minuto dos, sufre un traumatismo indirecto con hiperextensión en la rodilla izquierda. El internacional se lastimó en un duelo con un rival y fue sustituido por el uruguayo Giménez. Le Normand será valorado por los servicios médicos en las próximas horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents