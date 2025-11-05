| Mundial Femenino de Brasil 2027
España e Inglaterra volverán a verse las caras
Ambas selecciones comparten grupo en la fase de clasificación junto a Islandia y Ucrania
Adrià Fernández
España ya conoce a sus tres rivales para luchar por la clasificación directa al Mundial de Brasil 2027. La vigente campeona se enfrentará a Inglaterra, Islandia y Ucrania en unos encuentros que transcurrirán entre febrero y junio de 2026. Mala suerte para la roja, que volverá a enfrentarse a las inglesas después de caer frente a ellas en la final de la Eurocopa.
En el sorteo participaron 53 selecciones para la fase liga de la UEFA y Europa tendrá once plazas directas para el Mundial de Brasil 2027, en la que se incluye otra posible más, a través de la vía de repesca de interconfederaciones. Cuatro de estos puestos estarán determinados tras la fase de clasificación y los otros siete, mediante un play off.
Si la roja queda primera en su grupo, obtendrá un billete de forma directa. En caso de terminar en segunda o tercera posición, participarán en el play off de la ruta 1 frente a las mejores de las ligas B y C; si obtienen la cuarta posición, irán por la ruta 2 frente a equipos de la Liga B. Estos encuentros se disputarán entre octubre y diciembre de 2026.
Antes, la selección que dirige Sonia Bermúdez jugará la final de la UEFA Nations League contra Alemania a ida y vuelta: el viernes 28 de noviembre en el Fritz-Walter-Stadion de Kaiserslautern y en el Metropolitano el martes 2 de diciembre.
- Abre al público el primer local comercial del barrio de Xuxán en A Coruña
- Un ex del Dépor ya es ídolo en su nuevo club en Portugal: MVP y la grada corea su nombre
- La Xunta ordena suspender el cambio que dio más usos a Espacio Coruña
- Una chaqueta gallega salva vidas frente a la velutina: "Está pensada para los trabajos de desbroce"
- Los gestores de A Coruña: «A los autónomos más pequeños les va a ser más útil pasarse a Verifactu»
- Tres desayunos para dar la vuelta al mundo sin salir de A Coruña: 'En Perú desayunamos fuerte porque trabajamos mucho
- Las nuevas terrazas de A Coruña: estos son los colores que podrán tener con la nueva normativa
- El hijo de Djalminha hace un gol maradoniano y el exjugador del Deportivo alucina: 'Si tu padre supiera hacer goles así