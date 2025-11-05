España e Inglaterra volverán a verse las caras

España ya conoce a sus tres rivales para luchar por la clasificación directa al Mundial de Brasil 2027. La vigente campeona se enfrentará a Inglaterra, Islandia y Ucrania en unos encuentros que transcurrirán entre febrero y junio de 2026. Mala suerte para la roja, que volverá a enfrentarse a las inglesas después de caer frente a ellas en la final de la Eurocopa.

En el sorteo participaron 53 selecciones para la fase liga de la UEFA y Europa tendrá once plazas directas para el Mundial de Brasil 2027, en la que se incluye otra posible más, a través de la vía de repesca de interconfederaciones. Cuatro de estos puestos estarán determinados tras la fase de clasificación y los otros siete, mediante un play off.

Si la roja queda primera en su grupo, obtendrá un billete de forma directa. En caso de terminar en segunda o tercera posición, participarán en el play off de la ruta 1 frente a las mejores de las ligas B y C; si obtienen la cuarta posición, irán por la ruta 2 frente a equipos de la Liga B. Estos encuentros se disputarán entre octubre y diciembre de 2026.

Antes, la selección que dirige Sonia Bermúdez jugará la final de la UEFA Nations League contra Alemania a ida y vuelta: el viernes 28 de noviembre en el Fritz-Walter-Stadion de Kaiserslautern y en el Metropolitano el martes 2 de diciembre.