Lewandowski, posible titular antes de viajar a Balaídos
Europa Press
Madrid
El FC Barcelona visita hoy a las 21.00 horas el Jan Breydelstadion para medirse al Brujas. Los blaugranas buscarán una nueva victoria que les permita seguir recuperando sensaciones y entrar al Top 8 de la Liga de Campeones. Flick ya pudo volver a contar ante el Elche con dos jugadores que deben ser importantes como Lewandowski, que podría ser titular, y Dani Olmo.
Además, el Athletic Club visita Saint James’ Park para medirse al Newcastle (21.00 horas) sin Nico Williams, Oihan Sancet y Yuri Berchiche. El Villarreal CF se enfrenta al Pafos en el Alphamega Stadium de Limassol (18.45), un partido en el que los de Marcelino García tienen la urgencia de sumar su primera victoria.
- Abre al público el primer local comercial del barrio de Xuxán en A Coruña
- Un ex del Dépor ya es ídolo en su nuevo club en Portugal: MVP y la grada corea su nombre
- La Xunta ordena suspender el cambio que dio más usos a Espacio Coruña
- Una chaqueta gallega salva vidas frente a la velutina: "Está pensada para los trabajos de desbroce"
- Los gestores de A Coruña: «A los autónomos más pequeños les va a ser más útil pasarse a Verifactu»
- Tres desayunos para dar la vuelta al mundo sin salir de A Coruña: 'En Perú desayunamos fuerte porque trabajamos mucho
- Las nuevas terrazas de A Coruña: estos son los colores que podrán tener con la nueva normativa
- El hijo de Djalminha hace un gol maradoniano y el exjugador del Deportivo alucina: 'Si tu padre supiera hacer goles así