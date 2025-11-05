Lewandowski, posible titular antes de viajar a Balaídos

El FC Barcelona visita hoy a las 21.00 horas el Jan Breydelstadion para medirse al Brujas. Los blaugranas buscarán una nueva victoria que les permita seguir recuperando sensaciones y entrar al Top 8 de la Liga de Campeones. Flick ya pudo volver a contar ante el Elche con dos jugadores que deben ser importantes como Lewandowski, que podría ser titular, y Dani Olmo.

Además, el Athletic Club visita Saint James’ Park para medirse al Newcastle (21.00 horas) sin Nico Williams, Oihan Sancet y Yuri Berchiche. El Villarreal CF se enfrenta al Pafos en el Alphamega Stadium de Limassol (18.45), un partido en el que los de Marcelino García tienen la urgencia de sumar su primera victoria.