El Athletic no puede con el juego aéreo del Newcastle
Clara derrota del conjunto de Valverde
A Coruña
Dos errores en defensa condenaron al Athletic Club, que cayó ayer en Newcastle con goles de Dan Burn y Joelinton (2-0) ambos en acciones de estrategia en el juego a balón parado.
Los de Ernesto Valverde, que sólo han ganado al Qarabag en estas primeras cuatro jornadas de la Liga de Campeones, tienen tres puntos y necesitan una importante mejoría en las jornadas finales para meterse al menos en la repesca. Aunque se le está poniendo complicado, sobre todo con la imagen que está ofreciendo en las últimas semanas, en las que el equipo se ha caído.
