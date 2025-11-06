Duro palo para el Villarreal en su visita al Pafos chipriota
Los de Marcelino pierden tras mostrar su peor cara
A Coruña
El Villarreal ha caído derrotado en su visita al campo del modesto Pafos chipriota (1-0) y compromete seriamente sus opciones de clasificación para la siguiente fase de la Liga de Campeones, ya que, tras cuatro jornadas, sigue sin conocer la victoria. Un gol del central Luckassen en el primer minuto del segundo tiempo decidió un encuentro que el Villarreal comenzó bien, pero con el paso de los minutos el equipo español se fue atascando hasta perder toda claridad en su juego. Marcelino fue muy crítico con la actitud mostrada por sus jugadores.
- Abre al público el primer local comercial del barrio de Xuxán en A Coruña
- Arranca en A Coruña tras once años de espera la obra del nuevo mercado y centro de salud de Santa Lucía
- Los gestores de A Coruña: «A los autónomos más pequeños les va a ser más útil pasarse a Verifactu»
- Luz roja del Ayuntamiento de A Coruña al proyecto de 100 viviendas entre A Maestranza y Metrosidero
- Tres desayunos para dar la vuelta al mundo sin salir de A Coruña: 'En Perú desayunamos fuerte porque trabajamos mucho
- Las nuevas terrazas de A Coruña: estos son los colores que podrán tener con la nueva normativa
- Fallece el miembro de Protección Civil de Abegondo Javier Montero
- Así era Dolce Vita, el centro comercial de A Coruña que cerró al abrir Marineda City y que ahora se transformará en Breogán Park