Duro palo para el Villarreal en su visita al Pafos chipriota

El Villarreal ha caído derrotado en su visita al campo del modesto Pafos chipriota (1-0) y compromete seriamente sus opciones de clasificación para la siguiente fase de la Liga de Campeones, ya que, tras cuatro jornadas, sigue sin conocer la victoria. Un gol del central Luckassen en el primer minuto del segundo tiempo decidió un encuentro que el Villarreal comenzó bien, pero con el paso de los minutos el equipo español se fue atascando hasta perder toda claridad en su juego. Marcelino fue muy crítico con la actitud mostrada por sus jugadores.