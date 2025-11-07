| Europa L. y Conference
Pleno de victorias de Celta, Betis y Rayo Vallecano
A Coruña
Tres victorias para los equipos españoles en la Europa League. Pleno. El Celta fue el primero en jugar y superó con claridad por 0-3 al Dinamo de Zagreb con un doblete de Pablo Durán y un tanto en propia meta. Más tarde, el Betis superó 2-0 al Olympique de Lyon con tantos de Abde y Antony. Ya en la Conference, también ganó el Rayo Vallecano (3-2) ante el Lech Poznan.
