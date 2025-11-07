La reacción viral de Javier Milei al conocer a Rafa Nadal

Rafa Nadal fue esta madrugada uno de los grandes protagonistas del America Business Forum (ABF), un foro que reúne entre el 5 y el 6 de noviembre en Miami a líderes políticos, empresariales y deportistas como Leo Messi.

El balear fue uno de los invitados al evento donde repasó su carrera como tenista profesional y analizó a los que fueran sus rivales durante su trayectoria. Además, tuvo la ocasión de saludar al reelegido presidente de Argentina, Javier Milei, quien protagonizó una de las escenas del día.

El mandatario no pudo esconder su emoción al conocer al ganador de 22 títulos de Grand Slam. Un miembro del equipo del presidente argentino gravó el momento en el que Milei se encuentra con Nadal y este lo saluda con un "Presidente, qué tal. Un placer". "No te puedo creer, ¿qué tal Rafa, cómo estás? Qué honor", contesta Milei mientras abraza al extenista y se lo queda mirando durante un rato mientras Rafa saluda al resto de los presentes

Tras el saludo, un miembro del equipo de Milei ha bromeado sobre la posibilidad de que éste pueda jugar un dobles con Nadal y posteriormente han hablado durante unos minutos sobre la situación de Argentina. El vídeo y la reacción del presidente han dado ya la vuelta al mundo, siendo una de las escenas más comentadas de la jornada.

Nadal, Federer y Djokovic

En su comparecencia en el foro, Rafa Nadal habló de su trayectoria y del momento de su retirada tras una extensa carrera. "Ha sido una etapa inolvidable, preciosa, que la he disfrutado muchísimo, pero sabemos que en esta vida todo tiene un principio y un final. Llevo tiempo preparándome para ello, y lo único que me preocupaba era que cuando llegara este momento estar convencido de que mi momento había llegado y que no me quedaba nada más por dar", comentó el extenista.

"Ahora tengo mucho más tiempo para dedicarme también a mi familia y a todos los proyectos que, por suerte, he tenido un equipo que los ha ido preparando durante mi carrera, y ahora tengo la la opción de de heredarlos yo. Me involucro porque porque realmente son parte de de mi futuro y son proyectos que me ilusionan. Proyectos que sé que van a hacer de mi vida algo bonito y que es algo que me apetece explorar y aprender a ver hasta dónde me llevo", comentó.

El manacorí habló también de sus máximos rivales durante su carrera, Roger Federer y Novak Djokovic. "Son dos personalidades distintas, pero que al final tienen una gran pasión y un gran amor por el deporte", apuntó.

Nadal los definió como "rivales de una envergadura mayúscula" que le llevaron "al límite durante todos estos años". Subrayó que Federer fue un tenista "un poquito más mágico" desde el punto de vista del talento puro y la inspiración, mientras que Djokovic fue "alguien un poquito mas trabajado", con una ética de trabajo y una mentalidad ganadora "difícil de superar".