LE LLAMA 'DE LA FUENTE'
Rubiales reaparece con un vídeo surrealista para cargar contra Buenafuente y TVE
El expresidente de la RFEF censura al cómico, al que llama repetidas veces "De la Fuente", en su campaña para promocionar su biografía
Luis Rubiales ha reaparecido en la vida pública esta semana. Tras muchos meses de silencio tras su condena por agresión sexual a Jenni Hermoso, y todavía como investigado en el caso Supercopa, el expresidente de la RFEF ha regresado a las redes sociales, con la indisimulada intención de promocionar su biografía, 'Matar a Rubiales', que verá la luz a lo largo de este mes.
Este viernes, Rubiales ha compartido un vídeo en su nueva cuenta de X para cargar contra el humorista y presentador Andreu Buenafuente por un chiste que realizó la noche del jueves en su programa Futuro Imperfecto, que se emite en La1 de TVE.
Críticas a "De la Fuente"
Rubiales, que llama en repetidas ocasiones "De la Fuente" a Buenafuente y que confunde su programa televisión con el que hace en la Cadena Ser junto a Berto Romero, Nadie sabe nada, critica que el presentador "se equivocó gravemente". "Se permitió decir 'la quinta del 25, si te equivocas te trinco', o algo así", censura Rubiales sobre un comentario del cómico, con su foto junto a las del Rey Juan Carlos I y Mariano Rajoy.
"Todos sabemos lo que significa trincar", protesta el condenado dirigente, que pasa a criticar "la suciedad vertida en los medios de comunicación, también en el que él trabaja, Televisión Española, diciendo falsedades sobre mí" acerca de él.
A partir de ahí, Rubiales hace un alegato en su defensa, sobre todas las "mentiras" dichas sobre él y afirmando que ha superado con éxito "una ardua inspección de Hacienda", negando que haya cobrado comisiones del caso Supercopa y remarcando que todos sus ingresos han sido lícitos y declarados conforme a la ley.
"Sus abuelos andaluces emigraron a Catalunya"
El expresidente de la RFEF, en un giro sorprendente en su disertación, destaca de Buenafuente que es "nieto de migrantes" y que "sus abuelos andaluces emigraron a Catalunya, tuvieron que salir de aquí en una época de pobreza para sacar adelante a su familia".
"Su hija de 13 años y su mujer estarán orgullosas de él. Mis hijas también están muy orgullosas de mí, yo no he trincado nunca. Soy un hombre honesto. Rectificar es de sabios, espero que rectifique", añade.
A continuación, saca su libro al plano para animar a sus seguidores a hacerse con él y leerlo. "Lo he sacado por cosas como las de 'De la Fuente'", destaca, incidiendo en la confusión del apellido del presentador como el del seleccionador nacional.
