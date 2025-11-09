Athletic Club 1-0 Oviedo
Nico Williams da aire al Athletic y pone colista al Oviedo
EFE
El Athletic Club ganó por 1-0 al Real Oviedo gracias a un extraordinario gol de Nico Williams en la primera parte, un resultado que da oxígeno al equipo bilbaíno después de dos derrotas ligueras consecutivas y hunde en la última plaza al conjunto carbayón.
El menor de los Williams decidió de manera brillante en el minuto 25. El extremo internacional inició una jugada pegado a la banda izquierda que, tras zafarse de tres jugadores visitantes, culminó con un zurdazo cruzado que superó por alto a Aarón Escandell.
Al Oviedo, que tuvo fases de cierto dominio aunque con escasa profundidad, se le anuló un gol en el minuto 28. César Soto, a instancias del VAR, invalidó una acción de Santiago Colombatto que acabó en el fonfo de la portería local por fuera de juego posicional de Ilyas Chaira, que según reveló el dispositivo tenía adelantado el talón izquierdo.
