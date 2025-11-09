Tenis
ATP Finals | Carlos Alcaraz - Álex de Miñaur, en directo
El tenista de El Palmar abre fuego en Turín ante el australiano: primer paso hacia el trono del tenis mundial
Redacción
Carlos Alcaraz arranca su andadura en las ATP Finals frente al australiano Álex De Miñaur, en lo que será el primer capítulo de su asalto al título de 'Maestro' y al número uno del mundo de final de temporada. El de El Palmar llega a Turín con la ambición de coronar un 2025 histórico, en el que ya ha levantado Roland Garros y el US Open, y con el reto de añadir la guinda: su primera Copa de Maestros.
Alcaraz depende de sí mismo para acabar el año en lo más alto del ranking. Tres victorias le bastan, sin importar el rendimiento de su gran rival, Jannik Sinner. Si el español logra superar la fase de grupos con pleno de triunfos, el objetivo del número uno estaría asegurado antes incluso de la fase final.
No lo tendrá fácil. Inserto en el grupo Jimy Connors, Alcaraz se mide a De Miñaur, Taylor Fritz y Lorenzo Musetti, en un cuadro que se presenta como el más exigente del torneo. En el otro grupo, Bjorn Borg, Sinner parte como favorito ante Zverev, Shelton y Auger-Aliassime.
El primer obstáculo del murciano será un viejo conocido. Frente a De Miñaur, Alcaraz presenta un balance impecable de 4-0 en sus enfrentamientos previos: Barcelona 2022 y 2025, Queen’s 2023 y Rotterdam 2025. El australiano, sin embargo, llega con la confianza de una temporada sólida y la motivación de romper la racha ante un rival al que todavía no ha encontrado fisuras.
- Pablo Montero, deportista sancionado por surfear en A Coruña con alerta naranja: 'No me puedo creer que la primera vez que me multen sea en mi ciudad”
- 3-0 | El Dépor golea a la Cultural y se coloca en zona de ascenso directo
- A Coruña antes de Marineda City: cuando la ciudad inauguró su primer, y polémico, centro comercial del siglo
- Gerard, el aficionado que se mudó a A Coruña por el Deportivo «con una mano delante y otra detrás»: «Me ha dado la vida»
- Un pescador fallece al ser arrastrado por una ola en A Coruña
- El arquitecto del mercado de Monte Alto pide más dinero por una ampliación del contrato de palabra
- LaLiga le pone el cuentakilómetros a la cabalgada de Yeremay en Zaragoza
- El templo perdido de la merluza a la romana y la tortilla en A Coruña nacido de una dinastía deportivista