Así queda la clasificación de MotoGP tras el GP de Portugal

El piloto italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) ha ganado este domingo la carrera larga de MotoGP en el Gran Premio de Portugal, vigesimoprimera y penúltima cita del Campeonato del Mundo de motociclismo, por delante de los españoles Álex Márquez (Ducati), segundo, y Pedro Acosta (KTM), tercer clasificado.

En Portimão, abrió hueco Bezzecchi desde bien temprano y por detrás se lució Márquez adelantando en la salida tanto al también italiano Francesco Bagnaia (Ducati) como al francés Fabio Quartararo (Yamaha). Y por si fuera poco, tardó vuelta y media en rebasar a Acosta igual que lo había hecho el día anterior en la carrera Sprint que acabó ganando.

Con su 'medalla de plata' en el Mundial ya asegurada matemáticamente por detrás de su hermano Marc, Márquez mantuvo ritmo y no presionó al líder Bezzecchi, quien reforzó sus opciones a llevarse el 'bronce' de la clasificación general porque 'Pecco' Bagnaia se cayó en la curva 10 durante la undécima vuelta a este Autódromo Internacional do Algarve.

Faltaban 14 vueltas más para la conclusión y las peleas crecieron en puestos de un poco más atrás, pues estaban fuera de combate el español Joan Mir, con problemas en su Honda todo el fin de semana, y el italiano Franco Morbidelli (Ducati), caído en el arranque de esta carrera.

El foco se centró ahí en el murciano Fermín Aldeguer (Ducati) rodando cuarto y en el sudafricano Brad Binder (KTM) pasando a Quartararo para situarse quinto, dos escenarios que ya nunca se modificaron pese al ahínco del japonés Ai Ogura (Aprilia) en las tranquilas vueltas finales.

Clasificación tras el GP de Portugal de MotoGP