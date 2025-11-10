El Barça vence al Celta 2-4 y saca partido al pinchazo del Madrid

El FC Barcelona no falló en Balaídos, donde exhibió su pegada, con un triplete de Lewandowski y otro gol de Lamine Yamal, para tumbar a un combativo Celta (2-4) y marcharse al parón liguero a solo tres puntos del Real Madrid, que horas antes había empatado con el Rayo en Vallecas. El plan inicial de Hansi Flick se alteró en el calentamiento con la baja de Casadó. Fue el único contratiempo en una noche iluminada por un primer tiempo brillante, trepidante, de ritmo alto, con numerosas ocasiones de dos equipos verticales. Balaídos presenció un delicioso espectáculo.

La primera mitad fue una cena con diamantes. El Barcelona fue fiel a su idea de asumir riesgos con la defensa colocada cerca del centro del campo. Ese planteamiento lo descosió el Celta con pases veloces y desmarques. La batalla táctica fue brillante. Pero la paz la trastocó la sala VOR, que mandó a Javier Alberola a revisar en el monitor una mano de Marcos Alonso que desvió un tiró de Fermín. Pocos se habían percatado. Revisión arbitral, penalti y gol de Lewandowski. Ese gol anticipó el vendaval. Sucedió todo a una velocidad de vértigo. Rashford se plantó solo ante Radu, que evitó el gol en el mano a mano. Acto seguido, el Celta tronzó la defensa del Barcelona: Carreira hizo la pared con Borja Iglesias, recorrió cuarenta metros y cruzó un disparo inalcanzable para Szczesny. La defensa adelanta de Hansi Flick volvió a quedar retratada.

El Barcelona apretó y, a un centro de Rashford, Lewandowski, apareciendo entre los centrales Starfelt y Marcos Alonso, remató a gol en el área pequeña. El Celta reaccionó con rapidez a cada golpe del rival. Solo pasaron cinco minutos hasta el empate. Borja Iglesias esperó al borde del área el pase de Jutglá e inventó un cañonazo fantástico.

Rashford se fue de Mingueza minutos antes del descanso, centró y Lamine Yamal, que apenas había aparecido, cerró con gol el hermoso primer tiempo. Todo fue distinto durante la segunda mitad. El ritmo bajó. El Barça se apoderó de la pelota. En un córner, a un centro de Rashford, Lewandowski zanjó con un potente cabezazo académico.