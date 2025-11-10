El Juvenil A gana al Roces y sigue el ritmo de Celta y Sporting de Gijón

El Juvenil A de Miguel Figueira logró su quinta victoria de la temporada, la mayoría en Abegondo, ante el Roces (3-1), una de las revelaciones de la División de Honor al estar colocado, tras la derrota, en la quinta plaza. Los tantos de Lucas Castro, Lucas Regueiro y Álvaro Fraga allanaron el camino. El triunfo le permite mantener la tercera plaza, con 17 puntos; a uno del Sporting y a tres del Celta.