PP y BNG piden información por el campeonato de surf investigado

La Xunta ve «irregularidades» en la gestión de los fondos del campeonato de España de Surf que se celebró en A Coruña en 2024, y, además de abrir un procedimiento sancionador contra el actual presidente de la Federación Galega, denunció a la Justicia presuntos delitos. La federación recibió 83.000 euros del Concello, y el PP «pedirá explicaciones». Ha presentado varias preguntas al Gobierno local sobre estos hechos y qué concejalías o departamentos intervinieron. El BNG critica el gasto, pidió acceso al expediente y realizó consultas al interventor municipal. «Respetamos el proceso judicial, y, si las hubiera, exigiremos responsabilidades políticas», señala.