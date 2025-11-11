Fútbol
Ourense-Girona, Cartagena-Valencia, Numancia-Mallorca, Extremadura-Sevilla...: así quedan los emparejamientos de la segunda ronda de la Copa del Rey 2025/26
Consulta todos los partidos y rivales de los 56 equipos que participan en segunda ronda de la Copa del Rey 2025/26
EP
La Copa del Rey 2025/26 ya lo tiene todo listo para dar paso a su segunda ronda de competición. Una vez realizado el sorteo de la segunda ronda de la competición, los 56 equipos todavía en pie ya conocen a su próximo rival en el torneo del K.O.
El FC Barcelona, vigente campeón y defensor del título en la presente edición, todavía tendrá que esperar para salir a escena en su torneo 'fetiche'. El conjunto azulgrana, del mismo modo que Real Madrid, Athletic y Atlético, está exento de disputar las dos primeras rondas por su condición de participante en la Supercopa de España.
Entre la nómina de 56 participantes en la primera ronda de la Copa del Rey 2025/26 todavía figuran el grueso de equipos de las dos primeras categorías, con 15 equipos de Primera División, 17 de Segunda División. Menos amplia es la representación de los 'humildes', que cuenta con el Ourense, el Cieza y el Portugalete.
En SPORT, puedes consultar todos los emparejamientos que componen la segunda ronda de la Copa del Rey 2025/26 y los rivales de los 56 equipos.
Todos los partidos de segunda ronda de la Copa del Rey 2025/26
Grupo 1
- Ourense - Girona
- Club Portugalete - Deportivo Alavés
- Reus Reddis - Real Sociedad
- UE Sant Andreu - Celta de Vigo
- Atlético Baleares - Espanyol
- CD Ebro - Osasuna
- Numancia - Mallorca
- CE Sabadell - Deportivo
- Pontevedra - SD Eibar
- Racing de Ferrol - SD Huesca
- SD Ponferradina - Racing de Santander
- CD Mirandés - Sporting de Gijón
- CyD Leonesa - FC Andorra
- Zaragoza - Burgos CF
Grupo 2
- CD Cieza - Levante UD
- CD Extremadura - Sevilla
- CD Quintanar del Rey - Elche
- Navalcarnero - Getafe
- Torrent - Betis
- Club Atlético Antoniano - Villarreal
- Real Ávila - Rayo Vallecano
- Cartagena - Valencia
- Real Murcia - Cádiz
- Guadalajara - AD Ceuta
- Talavera de la Reina - Málaga
- Eldense - Almería
- Tenerife - Granada
- Leganés - Albacete
La segunda ronda de la Copa del Rey 2025/26 arrancará el próximo martes 2 de diciembre y se extenderá hasta el jueves 4. La fecha y hora exacta de cada uno de los 28 partidos que componen la eliminatoria todavía se desconoce.
Tal como viene sucediendo en anteriores ediciones, la primera ronda de la Copa del Rey 2025/26, así como el resto de eliminatorias a excepción de semifinales, se disputará a partido único. El club de menor categoría ejercerá siempre como local y, si se diese el caso de que ambos rivales comparten categoría, ejercerá como local el equipo cuya bola haya sido extraída antes en el sorteo.
