Tiblisi, kilómetro cero de la España del 'piedra, papel o tijera'

Tiblisi nunca será un lugar más en la hoja de ruta de Luis de la Fuente. El 8 de septiembre de 2023, la selección española llegó a la capital georgiana acuciada por la presión que arrastraba de una inesperada derrota en Glasgow ante Escocia en el segundo partido del seleccionador al mando del equipo. Pese a solo llevar dos partidos en el cargo, el tropiezo en tierras caledonias abrió un intenso debate sobre la idoneidad de haber nombrado al de Haro sucesor de Luis Enrique sin tener una experiencia acreditada en el fútbol de élite de clubes, ya que su carrera se circunscribía al ámbito federativo, donde acumulaba éxitos con las selecciones inferiores.

De la Fuente, cuestionado

La tarde previa al partido los jugadores no pudieron entrenarse con normalidad porque las botas no había llegado a Tiblisi, por lo que se organizó una sesión de activación para reconocer el campo y estirar las piernas. El encuentro coincidió con un periodo de fuertes lluvias y en la expedición española había mucha expectación por la inclusión de un chico de 16 años, Lamine Yamal, al que De la Fuente convocó tras su brillante irrupción en el Barcelona. "Yo miro la capacidad, la categoría y el nivel del futbolista. Lamine está tocado por la varita mágica y está preparado para competir con la selección", argumentó el seleccionador al explicar su convocatoria.

Desde el primer momento, Lamine hizo buenas migas con otro joven, el athletizale Nico Williams, que también llegaba avalado por su velocidad y desequilibrio. Después del fiasco en Glasgow, De la Fuente apostó por un once con jugadores con oficio y muchos partidos en equipos grande para evitar otra sorpresa desagradable en Tiblisi. Salieron de inicio Unai Simón; Dani Carvajal, Robin Le Normand, Aymeric Laporte, José Luis Gayà; Rodrigo Hernández, Fabián Ruiz, Gavi; Marco Asensio, Álvaro Morata y Dani Olmo.

El partido transcurrió plácidamente al final de la primera parte con España goleando (0-4) gracias a dos goles del capitán Morata, uno de Dani Olmo y otro en propia meta de Solomon Kvirkvelia. Pero en el minuto 44 Olmo se echó la mano a la pierna y pidió el cambio, contratiempo que coincidió con la lesión de Marco Asensio. De la Fuente miró al banquillo y llamó a Lamine y a Nico. "¡Os toca chavales! ¡Solo tenéis que hacer lo que habéis demostrado que sabéis hacer!", les dijo antes de pisar el césped. Lamine, con 16 años y 57 días, se convirtió en el debutante más joven en la historia de la selección española.

Goles de Nico y Lamine

Nico Williams se destapó como un puñal en la izquierda, donde no dejó de generar peligro desbordando al lateral georgiano una y otra vez. Morata redondeó su actuación con un tercer gol en el minuto 51, y en el 68 el propio Nico Williams resolvió una salida rápida de balón de Unai Simón que el del Athletic resolvió tras hacer una bicicleta y disparar entre las piernas del central rival. El colofón lo puso Lamine Yamal en el minuto 74 anotando su primer gol, el día de su debut, a pase de su amigo Nico. Como si estuviera jugando en el patio de su colegio, Nico arrancó en su carril y después de hacer la bicicleta, en lugar de disparar la puso a la derecha, donde Lamine de primeras sacó la zurda a pasear y clavó el disparo en la red.

Fue una noche redonda para la selección porque aquella victoria, más allá de espantar a los fantasmas de la derrota en Escocia, sirvió de punto de inflexión con el debut de los dos extremos que cambiaron la pizarra de De la Fuente y terminaron llevando a la selección a ganar la Eurocopa. Pero también fue la noche en la que Álvaro Morata se quitó mucho peso de encima con su primer hat-trick con la selección, además luciendo el brazalete. Aquella noche lluviosa en Tiblisi arrancó una historia feliz que aún sigue vigente para el fútbol español. No solo fue el debut de Lamine, fue el inicio de algo mucho más grande, el nacimiento de la España del 'piedra, papel o tijera'.