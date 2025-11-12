Rubiales acusa a Pedro Sánchez de usarle como "cortina de humo" para lograr su investidura

Luis Rubiales concedió este martes una entrevista al programa El Chiringuito en la que ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haberle usado como una "cortina de humo" para conceder a "los independentistas" una amnistía "que dijo que jamás les daría". En conversación con Josep Pedrerol, el expresidente de la RFEF y condenado por agresión sexual ha insistido en que Jenni Hermoso le dio su consentimiento para besarla en la final del Mundial 2023.

Rubiales no había hecho declaraciones en medios de comunicación desde que fue condenado por agresión sexual a la jugadora española el pasado mes de febrero, una sentencia ratificada en segunda instancia en junio y que está pendiente de ser revisada por el Tribunal Supremo. El exdirigente federativo también está a la espera de que finalice la instrucción del caso Supercopa, en el que está siendo investigado por los delitos de organización criminal, blanqueo, corrupción y administración desleal junto a otros antiguos cargos de la RFEF.

Reaparece ahora, tras hacerlo hace unos días en las redes sociales, para promocionar su libro 'Matar a Rubiales' (Editorial Última Línea) que saldrá a la venta este jueves, el mismo día en que lo presentará públicamente con un acto en Madrid. Son 506 páginas escritas por el propio Rubiales, a quien la editorial describe como "el damnificado de la mayor conspiración que haya conocido el fútbol español y de una de las persecuciones injustas más duras y crueles de la democracia española". Estas han sido sus principales declaraciones durante la entrevista:

Sobre la condena por agresión sexual

"Tenemos la obligación de acatar una sentencia en un Estado de Derecho, pero tenemos el derecho a recurrirla si estamos de acuerdo y no considero que fuera una agresión sexual".

Sobre el beso a Jenni Hermoso

"Fue desacertado, no estuvo bien, tuve que ser más presidencial. Pero de ahí a la que se ha montado... Algo de manera desorbitada, distorsionada, elevada a la máxima potencia por ciertos intereses. Empecé mi discurso en la asamblea diciendo 'me he equivocado'. Pedí perdón y lo vuelvo a hacer. No pedí ni pido perdón a Jenni Hermoso porque ella me dijo 'vale'. Jenni y yo sabemos que no es como se recoge en la sentencia, yo le pedí permiso y ella me dijo que sí. Era una buena amiga".

Sobre Pedro Sánchez

"Vi un movimiento claro de la extrema izquierda de este país para ir a por mí. En un contexto en el que Pedro Sánchez necesitaba el apoyo de los independentistas, a los que dio una amnistía que dijo que jamás les daría, para su investidura. Fue una cortina de humo para que se hablara de otra cosa".

Sobre Irene Montero

"Con lo que hizo con la 'ley del sí es sí', permitiendo que haya violadores en la calle, no tiene autoridad para hablar sobre este tema".

Sobre Luis de la Fuente

"Hay que medirlo por su trabajo como seleccionador, pero a nivel personal sabe que yo habría actuado con él de otra manera. Si se ha portado bien o no, es una cosa entre él y yo. En mi despacho, reunido con seis o siete personas, había personas más vehementes que yo sobre ese feminismo que trató de crear una realidad paralela. Sorprendería a muchos".

Sobre sus presuntas 'mordidas'

"No hay ninguna 'mordida', jamás en mi vida he pegado una 'mordida'. Es más, he impedido que alguno en la Federación hiciera alguna mordida. Gerardo González Otero vino a mi despacho con mi tío Juan a comprar los derechos de TV de la Copa y la Supercopa, que no se compran sino que se subastan, y lo eché de mala manera de mi despacho".