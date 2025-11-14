Alcaraz arrolla a Musetti y cerrará 2025 como número uno mundial

Era uno de los grandes objetivos del año y el que perseguía con más ansias en este final de temporada. Carlos Alcaraz consiguió asegurarse el número uno del mundo hasta final de año después de superar con facilidad al italiano Lorenzo Musetti (6-4 y 6-1) para hacer el pleno de victorias en la fase de grupos de las ATP Finals y lograr el billete para las semifinales del torneo de maestros como primero de grupo.

En Turín, el murciano ya tiene el primero de los dos premios que buscaba. Hasta el próximo Open de Australia (19 enero-1 febrero) el tenista de El Palmar será el líder del tenis mundial, quitándose ya de encima la presión antes del momento de la verdad.

Además, evita a Jannik Sinner hasta una hipotética final después de que los dos grandes favoritos cumpliesen los pronósticos quedando primeros de sus grupos. El italiano ya sabe que se las verá ante De Miñaur, que se benefició del triunfo del murciano para hacer buena su única victoria en el torneo.

De hecho, el triunfo del australiano ante Fritz en la jornada matinal ya había dado el pase a Carlos Alcaraz, que pese a ello no quiso dejar pasar la oportunidad de afianzar el número uno. Una victoria que, además, le mete en el selecto grupo de jugadores que han conseguido alcanzar los 70 triunfos en una sola temporada. Un hito solo a la altura de nombres como los del propio Jannik Sinner, Rafa Nadal, Djokovic, Roger Federer y Murray.

En el momento oportuno

Una victoria que fue trabajando poco a poco en el primer set tratando de apagar la ambición de Musetti y de todo el público, que al más puro estilo Copa Davis, se volcó con su tenista en busca de la machada. Aguantó y bien durante todo el set, hasta que en el décimo juego, el murciano dio el acelerón inesperado. Trabajó desde el resto y machacó con la derecha tan suya para arrebatar todas las ilusiones al italiano.

Sin tiempo para reaccionar, Carlos Alcaraz siguió apretando a Musetti sin piedad y no encontró más oposición al otro lado. Sin necesidad de inventar demasiado, el español consiguió romper el partido por completo para caminar sin dificultades a una victoria que pese a no ser de las más complicadas, ni de las más lúcidas, recordará para siempre.

«Ha sido un año muy duro con un rival tan poderoso como Sinner. Estoy orgulloso de acabarlo así. Ahora toca cumplir la otra parte, me hace mucha ilusión ganar este torneo», dijo Carlos Alcaraz tras su triunfo. 2025 llevará su nombre como número uno a final de año, como ya hiciera en 2022. Con ello ya en el bolsillo, todas las miradas quedan puestas en la Copa de Maestros.

Para conocer el rival en semifinales, Carlos Alcaraz deberá esperar hasta el último turno de la jornada de hoy para saber si será ante Alexander Zverev o Felix Auger-Aliassime. El ganador del último partido de la fase de grupos ya sabe que se cruzará con el número uno del mundo en busca de la gran final de maestros.

En el otro lado, Jannik Sinner se las verá con Alex De Miñaur, aunque antes deberá jugar ante Shelton en un partido ya sin historia. Turín busca campeón, pero no número uno del mundo.