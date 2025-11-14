Confirmado el horario para el duelo contra la Real Sociedad B
A Coruña
LaLiga dio a conocer los horarios de la jornada 18 de Segunda. El Deportivo recibirá en Riazor a la Real Sociedad B el domingo 14 de diciembre a las 14.00 horas. El filial donostiarra, recién ascendido a la categoría de plata, ocupa actualmente la decimosexta posición, con un punto de margen sobre los puestos de descenso. El equipo blanquiazul también conoció el horario y la retransmisión de la próxima ronda de la Copa del Rey. Visitará al Sabadell en la Nova Creu Alta el 4 de diciembre a las 19.00 horas. La TVG retransmitirá el partido.
