De la Fuente: "La relación con el Barça es maravillosa, pero todo es mejorable"

Luis de la Fuente compareció en Tiblisi en una rueda de prensa en la que comenzó dando el pésame a la familia de Xabier Azkargorta por la muerte del técnico, al que tuvo dos temporadas como entrenador del Sevilla y al que le unía una gran amistad. El de Haro comenzó advirtiendo que espera medirse "a un rival complicado con jugadores que están actuando en las principales ligas europeas. Pero saldremos con la idea de dejar casi sentenciada la clasificación, más allá de lo que haga Turquía. Mañana sacaremos el mejor equipo posible para poder conseguir nuestro objetivo".

De la Fuente también comentó el problema de las lesiones y la exigencia del calendario: "Esperemos recuperar a los lesionados, pero desgraciadamente el fútbol es inmisericorde y se van a seguir produciendo lesiones porque el calendario es muy exigente y muy apretado. Tendremos algún disgusto, seguro. Rezaremos para que no ocurra".

El problema con Lamine

Sobre Lamine hubo varias preguntas que sorteó como pudo: "Hay que pensar en el presente y en el futuro, en el que estará seguro Lamine. Nuestra única ocupación ahora es dejar la clasificación casi cerrada. Las relaciones con todos los clubes, y con el Barça también, son maravillosas. Todo es mejorable y queremos hacerlo. Como equipo también queremos seguir mejorando para ser un equipo más potente y pelear por el Mundial, que es nuestro objetivo".

El de Haro quiso evitar cualquier confianza porque "la realidad es que nadie regala nada y es mu difícil ganar. Portugal perdió, Italia ganó a Moldavia al final del partido. Podemos llegar a los 30 partidos sin perder, pero queremos seguir haciendo camino partido a partido, día a día. De vez en cuando es interesante poner los pies en el suelo y decir que esto que está haciendo este grupo es muy importante". Y posteriormente habló del sentimiento de selección, que en muchas ocasiones queda por debajo del que generan los clubes: "La importancia que tiene el sentimiento selección, que se ha recuperado y siempre va unido a los resultados. Es un trabajo de todos, de los profesionales, de los medios y todos debemos ser autocríticos. No hacemos todo lo que se puede hacer por la selección. La selección es el nexo de unión de un país, y eso es bueno para todos. Me encantaría que siga creciendo más, poco a poco, pero vamos haciéndolo. Además, esta selección está en camino de hacer historia, y ese es el mejor premio que puede tener un jugador".

Sobre el lateral derecho apuntó que "Carvajal se va a recuperar para el Mundial, Pedro es un especialista, Llorente es un jugador que da un rendimiento excepcional... Hay jugadores en Inglaterra o en Portugal que están brillando en el lateral. En esta demarcación como en todas hay cantera y hay jugadores de gran nivel". Y concluyó hablando de Dani Olmo, "un jugador que puede jugar en varias posiciones. No me genera ninguna duda, parece que está hecho para la selección. Aún no estando bien en su club, cuando juega con España rinde al máximo nivel. Y humanamente también aporta mucho. Puede jugar en cualquier sitio y si no, va a sumar desde el grupo".