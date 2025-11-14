Francia saca el billete; Portugal lo aplaza

Noche europea de fútbol de clasificación para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México en la que varias selecciones ponían en jugada su billete para la Copa del mundo. Francia y Noruega (de forma virtual) lograron el billete, Portugal lo aplazó e Italia quedó condenada una vez más a la repesca, donde cayó las dos últimas veces.

La Noruega de Haaland, Sorloth y Odegaard no especuló en su partido en casa ante Estonia y la pasó por encima con una goleada en Oslo, 4-1, en la que los protagonistas fueron el delantero del Atlético, que anotó los dos primeros goles, y el ariete del City, que certificó los dos siguientes.

Los de Stale Solbakken deberían perder ante Italia en la última jornada y ceder una renta de +17 goles, algo virtualmente imposible. Noruega no participaba en un torneo mundialista desde 1998 en Francia, cita en la que protagonizaron una gesta para el fútbol noruego, al doblegar en Marsella a Brasil y meterse como segunda de grupo en octavos con goles de Tore André Flo y Rekkdal, que sirvieron para superar el de Bebeto.

La Azzurra necesitaba dos goleadas ante Moldavia y Noruega para equilibrar la enorme diferencia goleadora que presentaba en contra ante los escandinavos. Se llevaron una sufrida victoria (0-2) del estadio Zimbru de Chisinau, con dos postreros goles del central Gianluca Mancini y del interista Esposito en el tramo final del encuentro. Triunfo que les vale de poco porque se verán abocados a su tercera repesca mundialista consecutiva. El técnico italiano, Genaro Gattuso, se mostró muy crítico con los criterios de clasificación: «No tengo ningún arrepentimiento por jugar la repesca. Ganar ayuda a ganar. Pero necesitamos entender bien los criterios porque veo grupos sudamericanos con diez equipos, de los que se clasifican seis y el séptimo va a una repesca contra Oceanía…».

Francia también estará en el Mundial, después de golear a Moldavia (4-0) en un partido que se abrió con un gol de Kylian Mbappé de penalti en el minuto 55. Los de Deschamps monopolizaron el balón, con más de un 70% de posesión, y acorralaron a los moldavos, que no tiraron entre los tres palos de la portería de Maignan. Olise anotó el segundo en el minuto 76, Mbappé repitió en el 83 y Ekitike en el 88 selló el triunfo y la clasificación automática de los galos para el Mundial.

El fiasco de la noche lo protagonizó la Portugal de Cristiano en el Aviva Stadium de Dublín. Dos goles del centrodelantero irlandés del AZ Alkmaar, Troy Parrott echaron por tierra las opciones lusas de sellar matemáticamente su clasificación y Ronaldo fue expulsado por lo que no estará en el partido de este domingo (necesitan ganar a Armenia) y podría perderse algún partido del propio Mundial.