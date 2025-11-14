El Levante evalúa la crisis existencial del Dépor Abanca
Las blanquiazules reciben al colista tras dos meses sin ganar
Caer está permitido, más, cuando es ante uno de los mejores equipos del planeta. Pero el Dépor Abanca está casi obligado, por contexto y por oportunidad, a levantarse de la lona de inmediato. Tras la goleada en Barcelona, recibe esta tarde (19.30 horas, Dazn) al Levante con la urgencia de reconducir su camino. Si no suma los tres puntos hoy, cumplirá dos meses sin conocer la victoria.
El Dépor Abanca tuvo que digerir esta la semana la goleada en Barcelona. Borrón y cuenta nueva, pero escaso margen de error. «Es una final», decretó Fran Alonso, que pide plasmar en el césped el fruto de los entrenamientos para «hacer clic» y que lleguen los resultados. Paula Monteagudo, lesionada, es la única ausencia.
El Levante, colista con solo dos puntos en su casillero, llega a Riazor tras empatar en Badalona. Quiere sacar tajada de la crisis de identidad del Dépor para sumar su primer triunfo y apretar la parte baja de la tabla.
