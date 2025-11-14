Scariolo no encuentra la fórmula en el Real Madrid

El Madrid de Scariolo sigue sin arrancar. Tras una buena racha de victorias, en las que parecía que había encontrado el rumbo, el conjunto blanco ha firmado una pésima semana en Euroliga. Dos derrotas ante dos buenos equipos, pero el principal problema ha sido la imagen. Un rendimiento muy bajo que no ha permitido ni siquiera competir en ningún duelo.

En los ocho cuartos que ha disputado esta semana, el Madrid solo ha sido capaz de ganar uno: el último ante Panathinaikos, que de poco le sirvió. Los griegos se fueron al descanso con una ventaja de 14 puntos, abriendo una brecha importante para la segunda parte. Ningún tipo de reacción hubo por parte de los blancos, que estuvieron poco acertados en ataque.

"Hemos hecho una excelente segunda parte, con actitud y agresividad, pero veníamos con una mochila demasiado pesada después de una primera mitad bastante mala, en la que ellos han controlado muy bien a nuestros generadores de juego, mientras que nosotros no hemos conseguido hacer lo mismo con los suyos", comentaba Scariolo después del encuentro.

Panathinaikos se llevó una victoria clara ante el Real Madrid / EFE

Tavares y Feliz fueron los únicos que estuvieron a buen nivel contra Panathinaikos. Dos jugadores que no deberían ser, a priori, los líderes en anotación de los de Scariolo. El indomable Trey Lyles, que venía de hacer muy buenas actuaciones, aportó poco ante los griegos, con siete puntos y cinco rebotes. Todavía menos Hezonja, que está siendo uno de los grandes señalados en este arranque de temporada (5 puntos).

En las primeras once jornadas de Euroliga, el Madrid acumula más derrotas que victorias (5/6). Un balance que les sitúa fuera de los playoffs y play-in, y como el segundo peor equipo español, solo por detrás de un Baskonia que está penúltimo. Y el problema no es de plantilla, ya que los blancos cuentan con un 'roster' candidato a la Final Four, con grandes figuras procedentes de la NBA y otros veteranos 'top' en Europa.

Scariolo, dando indicaciones en un entrenamiento / R.M.

Aficionados del Real Madrid consideran que Scariolo abusa demasiado de la rotación y de dar minutos a todos los jugadores. El técnico italiano sabe que es una carrera a fondo y que tener a toda la plantilla fresca para el final de temporada será decisivo. Aun así, de poco servirá esta gestión de minutos si los blancos no son capaces de clasificarse para los playoffs.

"Muy poca energía"

"Hay que hacer autocrítica por la primera parte y felicitar a los jugadores por la segunda. Sabemos que queda mucho trabajo y que, tras una racha muy buena, he notado bastante cansancio en varios jugadores; dos o tres estaban con muy poca energía", confesó el técnico madridista, que todavía no ha dado con la tecla de un equipo lleno de grandes nombres, pero que todavía no encajan entre sí.

El próximo partido del Madrid en Euroliga será contra una de las revelaciones de la temporada hasta el momento: el Zalgiris Kaunas. Los lituanos están en lo alto de la clasificación, ocupando la tercera plaza, y ya saben lo que es ganar en un pabellón español este curso. Lo hicieron en el Palau Blaugrana precisamente, con una exhibición de Maodo Lo y otra de Sylvain Francisco.