La España de las goleadas se clasifica para el Mundial con matrícula de honor

Comencemos por el asterisco. Si España perdiera el martes en Sevilla contra Turquía por 0-7 (o 1-8, o 2-9, o...), tendría que jugar la repesca para estar en el próximo Mundial. Como quiera que la selección nunca en sus 105 años de historia ha perdido un partido por una diferencia superior a los seis goles (dos 7-1, en 1928 y 1931, son el récord), la estadística y el sentido común permiten convertir en afirmación cierta lo que las matemáticas aún ponen en tela de juicio: España jugará el Mundial del próximo verano.

El hito se alcanzó este sábado en Tiflis, en la cuarta goleada española en cinco partidos de clasificación, resueltos todos ellos con victoria y sin goles en contra. A los 35 minutos, España ya había marcado tres goles que le garantizaban una cómoda victoria. A partir de entonces, la mirada se dirigió hacia Bursa, donde se jugaba el Turquía-Bulgaria. Ganaron ese partido los locales (2-0) para que la clasificación matemática conserve su anecdótico asterisco.

Mikel Oyarzabal, tras su gol de penalti contra Georgia. / Tamuna Kulumbegashvili / AP

Huijsen, baja de última hora

No acusó España las bajas de, atención a la lista, Lamine Yamal, Nico Williams, Pedri, Rodri, Carvajal y Le Normand en Tiflis. Seis titulares en circunstancias normales, a los que hay que sumar a Huijsen, otro que oposita a esa condición, y que se quedó fuera de la convocatoria a última hora por molestias musculares. No hay mayor demostración de la profundidad de plantilla y la preponderancia del colectivo sobre las individualidades que ha cincelado Luis de la Fuente que exhibir sin lamentaciones semejante lista de ausencias.

Cierto es que Georgia, mucho más voluntariosa que talentosa, huérfana este sábado además del 'groguet' Mikautadze, no es la prueba más exigente que puede ofrecer el fútbol de selecciones. Pero era la que tocaba y España la superó con creces, dando continuidad a una fase de clasificación impecable, cinco victorias en cinco partidos, con 19 goles a favor (una media de 3,8 por encuentro) y ninguno en contra.

Tres goles en 35 minutos

La borrachera anotadora a la que se ha abonado la selección esta temporada se descorchó enseguida en Tiflis. A los 11 minutos, tras la revisión en el VAR, Oyarzabal castigó de penalti una clara mano de Gocholeishvili en el área. A los 22, Zubimendi transformó el segundo tras un pase sensacional de Fabián. A los 35, Ferran Torres marcó, bien asistido por Oyarzabal, su 24º gol con la selección, igualando a Sergio Ramos y Di Stéfano.

Estaba siendo un festival incontestable, sin necesidad de forzar la máquina, inmensa la diferencia de recursos entre las dos selecciones. Kvaratskhelia, una estrella mundial, era un náufrago futbolístico entre camisetas amarillas. Lo aprovechó Luis de la Fuente para regular esfuerzos, retirando a Pedro Porro al descanso y a Merino y Fabián en el minuto 60.

Zubimendi marca el segundo gol de España en Georgia. / DAVID MDZINARISHVILI / EFE

Doblete de Oyarzabal

Quedaba que Ferran le devolviera a Oyarzabal el favor, asistiendo al eibarrés para que marcara de cabeza su segundo gol del partido. Con ese cuarto tanto cerró el grifo una selección que se movió en el tramo final entre no hacer más sangre y no dejar de buscar una manita que no llegó. En parte, por culpa del portero Mamardashvili.

Y así, sin despeinarse en exceso y sin llegar nunca a activar el DRS, consiguió España una nueva goleada que le sirve para sumarse a una lista de mundialistas que también registra ya a Francia, Inglaterra, Croacia y otras dos que, como ella, también están virtualmente clasificadas: Noruega y Países Bajos. Fuera de Europa también tienen ya billete Argentina, Brasil, Marruecos, Uruguay, EEUU, México... El España-Turquía del martes en La Cartuja servirá para celebrarlo en casa. Salvo que los turcos marquen siete goles, claro.