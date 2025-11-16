Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Liga F

El Barça vence al Madrid y sigue en el liderato

El Barça goleó (4-0) al Real Madrid en el Lluís Companys gracias a dos tantos de Pajor en el primer tiempo y de Sydney Schertenleib y Aitana en el añadido del segundo que acomodan al cuadro azulgrana en el liderato de Liga F Moeve, con siete puntos de ventaja sobre el equipo blanco.

