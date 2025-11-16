Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Bernabéu acoge un duelo oficial de la NFL

El Bernabéu será testigo hoy (15.30 horas) del primer partido de la historia en España de la temporada regular de la NFL, la liga estadounidense de fútbol americano, con un duelo entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders.

