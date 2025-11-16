fútbol americano | NFL
El Bernabéu acoge un duelo oficial de la NFL
El Bernabéu será testigo hoy (15.30 horas) del primer partido de la historia en España de la temporada regular de la NFL, la liga estadounidense de fútbol americano, con un duelo entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders.
