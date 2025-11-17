Liga francesa
El PSG reclama a Mbappé una indemnización de 180 millones
El club solicita esta cantidad por la "pérdida de oportunidad" que le supuso la negativa en julio de 2023 del actual jugador del Real Madrid a aceptar una oferta millonaria de traspaso a otro club
EFE
El Paris Saint-Germain pidió este lunes a su antiguo delantero Kylian Mbappé una indemnización de 180 millones de euros por la "pérdida de oportunidad" que le supuso la negativa en julio de 2023 del actual jugador del Real Madrid a aceptar una oferta millonaria de traspaso a otro club.
Por su parte, la abogada principal de Mbappé, Delphine Verheyden, denunció ante una audiencia celebrada en un tribunal de la Magistratura de Trabajo de París "las numerosas presiones" de parte del PSG por no haber querido renovar su contrato hasta 2025 e insistió en que el pacto entre el club y el jugador para extender el vínculo "no es válido porque no hubo una homologación". "Hubo una enorme presión psicológica y mediática contra mi cliente", aseguró Verheyden, quien recordó las semanas en las que Mbappé estuvo apartado del primer equipo en el verano de 2023 por no haber renovado y criticó la actitud del club, que "piensa que todo se puede comprar", dijo.
- Julio Llamazares, en A Coruña: «España será normal cuando se hable de la Guerra Civil como un pasaje histórico»
- El superyate de 80 metros de eslora de un magnate estadounidense recala en el puerto de A Coruña
- 1-1 | Córdoba CF - RC Deportivo, en directo hoy: partido de la Liga Hypermotion en vivo | Gol en propia de Noubi
- Cancelado el concierto de Anuel AA este domingo en el Coliseum de A Coruña
- El portero uruguayo de Lugo que triunfó en Córdoba y ni debutó en el Deportivo tras un roce Arsenio-Jorge
- 0-5 | El Fabril sigue los pasos del Deportivo
- La apertura de la pasarela con acceso para coches sobre la intermodal de A Coruña está prevista para 2030
- Dos personas excarceladas tras un accidente nocturno en la tercera ronda en Culleredo