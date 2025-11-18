Formato, fechas y sede de la Final 8 de la Copa Davis 2025 en Bolonia: todo lo que debes saber

El SuperTennis Arena de Bolonia se convierte desde este martes 18 de noviembre hasta el domingo 23 en el epicentro del tenis mundial con la celebración de la Final a 8 de la Copa Davis. Un escenario que reúne a los ocho mejores equipos del año con la preciada 'ensaladera' en juego.

Francia, Bélgica, Argentina, Alemania, España, República Checa, Austria y la vigente campeona, Italia, competirán por el título tras alcanzar esata fase final entre 157 selecciones participantes. Solo uno alcanzará el objetivo tras superar unos cuartos de final, las semifinales y la final.

Con la ausencia de Jannik Sinner y Lorenzo Musetti, Italia se queda sin sus dos primeras espadas para defender el título y deja la final más que abierta, sin un favorito claro. España, sin Carlos Alcaraz tras su ausencia por lesión, pierda buena parte de sus opciones sin el número uno y deberá superar en primer término a la República Checa de Jiri Lehecka. Bélgica abrirá la Final con una eliminatoria contra Francia; Italia buscará su pase contra Austra; y la Alemania de Zverev tendrá como rival en cuartos a Argentina.

Formato

La Final a 8 de este año se celebra en Bolonia, Italia, y los anfitriones recibieron una invitación para competir, tras haber ganado las dos últimas ediciones. Con Italia compiten otros siete equipos, después de superar la segunda ronda de sus respectivas eliminatorias en septiembre.

La Final enfrenta a las ocho selecciones en formato de cuartos, semifinales y final al mejor de tres partidos. Los dos primeros partidos de cada eliminaroria serán de individuales, enfrentando al número uno de cada equipo con su número dos. En caso de ser necesario, se disputará el encuentro de dobles.

Cada partido de individuales se jugará al mejor de tres sets. En el dobles, el tercer set se disputa con el formato de 'tie-break' a 10 puntos.

Sede

El Sport Valley de Emilia-Romaña, después de acoger la fase de grupos en las últimas ediciones, se ha convertido en este 2025 en el escenario de la gran fase final con Italia como anfitriona y defensora del título. La ensaladera, después de un periplo por 19 regiones y 89 localidades durante 245 días de exhibición, se encuentra ya en las instalaciones del Super Tennis Arena de Bolonia, sede del torneo.

El Super Tennis Arena de Bologna Fiere es una instalación temporal habilitada específicamente en el recinto ferial de la ciudad italiana para albergar el torneo de selecciones. El complejo cuenta Club Ospitalità 1900, un área dedicada a servicios de hostelería; el estadio, con capacidad para más de 10.000 espectadores; y la Zona de Entrenamiento, ubicada dentro del Pabellón 36 (tres pistas de entrenamiento, vestuarios, sala para los equipos y un centro médico) y el vestíbulo del Pabellón 37.

Fechas

El calendario de las Finales se distribuye en cuatro jornadas: los cuartos de Final del 18 al 20 de noviembre, las semifinales el 21 y 22 de noviembre y la final el 23.

Horarios de los cuartos de final Martes 18: Francia - Bélgica (16.00 CET) Miércoles 19: Italia - Austria (16.00 CET) Jueves 20: España-Chequia (10.00 CET) y Argentina-Alemania (16.00 CET).

Horarios de las semifinales y la final Viernes 21: Francia/Bélgica vs. Italia/Austria (16.00 CET) Sábado 22: España/Chequia vs. Argentina/Alemania (12.00 CET) Viernes 23: Final (15.00 CET)

Equipos y jugadores

En total, ocho selecciones buscarán el título en Bolonia en los seis días de competición. Cada equipo cuenta en sus filas con un máximo de cinco jugadores para afrontar el torneo. Estos son los tenistas elegidos por cada capitán que ya no podrán ser sustituidos en caso de lesión puesto que el plazo para cambiar jugadores expiraba a las 11.00 CET del lunes.

Francia: Arthur Rinderknech, Corentin Moutet, Giovanni Mpetshi Perricard, Benjamin Bonzi y Pierre-Hugues Herbert.

Bélgica: Zizou Bergs, Raphael Collignon, Alexander Blockx, Sander Gille y Joran Vliegen.

Italia: Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego, Andrea Vavassori y Simone Bolelli.

Austria: Alexander Erler, Lukas Neumayer, Lucas Miedler, Filip Misolic y Jurij Rodionov.

Chequia: Jiri Lehecka, Tomas Machac, Jakub Mensik, Vit Kopriva y Adam Pavlasek

España: Marcel Granollers, Pedro Martínez, Jaume Munar y Pablo Carreño.

Alemania: Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann, Kevin Krawietz, Tim Puetz y Alexander Zverev.

Argentina: Francisco Cerúndolo, Francisco Comesaña, Tomas Martín Etcheverry, Andrés Molteni y Horacio Zeballos.