COPA DAVIS
Mensik impone la lógica y deja España al borde del KO
El tenista checo impuso su superioridad ante Carreño para sumar el primer punto de la eliminatoria para República Checa
España se queda al borde del abismo en la Copa Davis después de que Jakub Mensik impusiera su superioridad y la lógica del ranking ante Pablo Carreño para sumar el primer punto de la eliminatoria de cuartos de final entre República Checa y el equipo español en Bolonia.
Pese a que Carreño estuvo cerca en todo momento, el checo hizo valer su potencia al servicio para definir en los momentos importantes del duelo. Un total de 20 saques directos que hicieron estéril el intento del asturiano, que en el primer set llegó a tomar ventaja en el marcador.
Pese a ello, tanto en el primero como en el segundo parcial, Mensik dio la puntilla en el juego indicado. 7-5 y 6-4 con rotura a favor del checo en el último juego para dejar a Jaume Munar con la obligación de ganar a Lehecka a continuación para llevar la serie al partido de dobles. De lo contrario, España volverá a quedar eliminada en cuartos de final.
"El saque ha marcado mucho la diferencia en los momentos importantes" mencionó el propio Carreño una vez acabado el partido, reconociendo que pese a que estuvo cerca en todo momento, el checo estuvo mucho mejor en los momentos decisivos del partido, que se acabó escapando para el bando checo.
