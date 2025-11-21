El rocódromo de Riazor acoge mañana el trofeo Cidade da Coruña

El rocódromo de Riazor acogerá este fin de semana un evento de escalada de velocidad al máximo nivel gallego. Será mañana cuando se dispute el Cidade da Coruña, organizado por la Federación Galega de Montañismo en colaboración con el Concello de A Coruña. La prueba dará comienzo a las 10.00 horas con las rondas clasificatorias y reunirá a 45 escaladores y escaladoras de las categorías infantil, cadete, juvenil y absoluta, tanto en modalidad masculina como femenina. Las finales se disputaran a partir das 13.00 y la ceremonia de entrega de premios tendrá lugar a las 13:30. Entre los participantes destacan Erik Noya Cardona, Nora García e Iván Pacios.