escalada
El rocódromo de Riazor acoge mañana el trofeo Cidade da Coruña
Acudirá lo mejor de la especialidad en el panorama gallego
A Coruña
El rocódromo de Riazor acogerá este fin de semana un evento de escalada de velocidad al máximo nivel gallego. Será mañana cuando se dispute el Cidade da Coruña, organizado por la Federación Galega de Montañismo en colaboración con el Concello de A Coruña. La prueba dará comienzo a las 10.00 horas con las rondas clasificatorias y reunirá a 45 escaladores y escaladoras de las categorías infantil, cadete, juvenil y absoluta, tanto en modalidad masculina como femenina. Las finales se disputaran a partir das 13.00 y la ceremonia de entrega de premios tendrá lugar a las 13:30. Entre los participantes destacan Erik Noya Cardona, Nora García e Iván Pacios.
- Una cafetería de A Coruña, multada con 3.000 euros por incumplir la normativa de terrazas
- Ingresada grave una vecina de Abegondo tras permanecer varios días junto al cadáver de su hija
- Doce «románticos» al rescate del vino de Betanzos: 'Queremos sacar partido a las fincas de la comarca
- De C. Tangana a Linda Evangelista: personalidades de la moda, el diseño y la arquitectura, en A Coruña invitadas por Marta Ortega
- Rechazado el recurso de Oleiros contra el área residencial y comercial de O Seixal
- De C. Tangana a Linda Evangelista, personalidades de la cultura y la moda acuden a la presentación de la exposición de Annie Leibovitz en A Coruña
- Rubén Río, el campeón del mundo coruñés que se retira con 28 años: «No me siento capaz de volver a un pabellón»
- Irene Ventura, nueva presidenta de comerciantes de Sada: «Los vecinos se quejan de que cierra todo, por eso estamos más unidos que nunca»