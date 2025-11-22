La Real se estrena a domicilio y deja helado al Osasuna

La Real Sociedad venció a Osasuna (1-3) gracias a una gran segunda mitad con tres goles para sumar los tres primeros puntos a domicilio a costa de un cuadro navarro sin alma y que queda en una situación muy complicada.

Osasuna salió enchufado en una noche importante para ellos tras cuatro jornadas sin lograr la victoria. Raúl García de Haro tuvo una ocasión muy clara en el minuto 5, equivocándose en la decisión final de regatear el portero, ya que el esférico se fue demasiado abierto.

La Real Sociedad impuso su calidad en espacios cortos para salir rápidamente hacia la meta rival. Brais quiso protagonismo, con Guedes y Oyarzabal con mucha movilidad. El portugués disparó con su exterior derecho buscando el palo largo de la meta de Sergio Herrera. Los visitantes estuvieron mejor en los primeros 25 minutos.

En el minuto 28, un despeje de puños de Álex Remiro dio lugar al disparo de cara de Moi Gómez con su pierna izquierda que salió por línea de fondo.

Osasuna no tuvo fluidez, con Aimar y Moi Gómez desaparecidos.

Raúl falló una nueva acción muy clara en el 40 antes del primero gol de Osasuna. Centro de Moncayola desde el córner al que llegó perfecto Alejandro Catena al rescate de su equipo. Golpe de efecto justo antes del paso por vestuarios.

Pese a salir bien, esto fue un espejismo, ya que el cuadro vasco siguió a los suyo. Brais tuvo la fortuna de encontrarse con el pie de Juan Cruz en su remate, quien desvió el esférico hacia la meta de Herrera. Seis minutos después, Guedes no perdonó y dobló la ventaja con un zurdazo cruzado tras asistencia de Oyarzabal, quien abrió bien a su compañero dentro del área.

Todo cuesta arriba para un Osasuna con urgencias que contó con el gran apoyo de la grada. Arguibide entró en lugar de Moncayola, buscando refrescar a los suyos.

La Real pareció acaparar todo el peligro ante un Osasuna sin alma, sin sangre. Se produjo un triple cambio en Osasuna con Herrando, Barja y Budimir a la desesperada y Barrene hizo la sentencia en el minuto 83 desde el centro del campo, silenciando El Sadar con un derechazo brutal tras pérdida de Catena.

Finalmente, la Real firmó la primera victoria de la temporada a costa de un Osasuna muy débil que no supo encauzar toda la ilusión de su aficion desarrollada durante la semana.