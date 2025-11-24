| Premier League
El Arsenal amplía su ventaja al frente de la tabla
efe
Londres
El Arsenal goleó (4-1) al Tottenham para ampliar su liderato gracias a un triplete de Eze en el derbi del norte de Londres. Los de Mikel Arteta aprovecharon un fin de semana redondo, con las derrotas de sus dos grandes rivales —Manchester City y Liverpool— y amplían a seis la diferencia de puntos sobre el Chelsea, segundo ahora.
