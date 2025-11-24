España se queda sin la Copa Davis tras caer en la emboscada de Italia

Italia se coronó ayer en el Supertennis Arena de Bolonia con la cuarta Copa Davis de su historia, la tercera de manera consecutiva. Lo hizo tras superar a España en la gran final, apoyada por el público que se encargó de jugar a las mil maravillas su papel.

Las victorias de Matteo Berrettini ante Pablo Carreño en el primer turno y la de Flavio Cobolli ante Jaume Munar en el segundo, dejaron al equipo español sin poder levantar una nueva Ensaladera seis años después. Lo tuvo en su mano el tenista balear, que tras rozar un tenis perfecto en el primer set de su partido ante Cobolli, se vio superado en un encuentro en el que la épica decidió esta vez dar la espalda a La Armada.

Tras sorprender a todos en cuartos (República Checa) y también en semifinales (Alemania), el equipo español no pudo completar el milagro final, pese a que soñó con ello con el gran inicio de Jaume Munar en el segundo partido. Pero cuando todo parecía que se iba a decidir de nuevo en el dobles, Cobolli resurgió junto al público italiano, que llevó en volandas a su jugador, hasta completar una remontada final que hizo estallar al país entero.

Carreño, sin opción

Menos traumática fue la derrota que abrió la final de Pablo Carreño ante Matteo Berrettini (6-3 y 6-4), en un enfrentamiento dominado de principio a fin por el tenista local, que impuso su juego potente y agresivo apoyado, sobre todo, en su servicio.

Un total de trece saques directos del italiano y una rotura a la mitad de cada set desarticularon las opciones de Carreño ante la alegría del Supertennis Arena, que presentó desde primera hora de la tarde un ambiente excelente.

No empezó mal el asturiano en busca de coger el ritmo de un partido que, tras superar el inicio potente de Berrettini, pudo igualar con el dominio total de los servicios hasta el 3-3. Fue entonces, cuando el italiano dio el primer golpe y con tres juegos seguidos tomó las riendas del choque con la consecución del primer set.

Berrettini pudo incluso empezar el segundo parcial con una nueva rotura, pero Carreño volvió a sobrevivir en los primeros compases del set. El guion final, sin embargo, tenía el mismo desenlace que en el primero. Esta vez, rotura en el octavo juego para sentenciar sin dudas de manera inmediata el duelo y el primer punto para los italianos.

Cobolli, el héroe

Le tocaba a Jaume Munar dar el primer paso hacia la remontada española, pero esta vez, a diferencia de lo que sucedió ante República Checa, no pudo ser. Y eso que lo rozó tras un primer set excelente en el que el balear que le endosó un 6-1 demoledor a su rival. Empezó de igual manera el segundo, con una rotura que presagiaba un desenlace final en el dobles, pero justo entonces, todo cambió. Cobolli consiguió devolver la rotura inicial y entrar por vez primera a competir el duelo. Lo hizo hasta el tie break donde, después de desperdiciar cuatro bolas de set en el juego anterior, remató la hazaña en un desempate límite.

Estalló de alegría el público en Bolonia, que empezó a verse campeón antes de jugar el tercer set.

Volvió a soñar con la victoria Munar al recuperar su mejor versión en el periodo decisivo, pero el destino tenía preparada la fiesta final para los italianos. A las puertas de un nuevo desempate, Cobolli dio el golpe final y entregó la Ensaladera a su gente.

Reinado italiano

Sin Sinner ni Musetti, sus dos mejores jugadores, la escuadra transalpina volvió a demostrar que es la gran dominadora del tenis mundial. Sumó su tercera corona consecutiva, un hito que la pone a la altura de Estados Unidos como la última selección capaz de sumar tres o más títulos consecutivos.

Son ya cuatro en toda la historia italiana, junto a la conseguida en 1976, y se aúpa así al séptimo peldaño del ranking de equipos con más títulos.

Pero el triunfo italiano va mucho más allá de la Davis. Y es que con este título, son ya dos años consecutivos en los que Italia logra tanto la Copa Davis como la Billie Jean King Cup (torneo femenino) y se convierte en el tercer país en toda la historia que lo consigue en la misma temporada en múltiples ocasiones, por detrás de Estados Unidos (1963, 1969, 1978, 1979, 1981, 1982 y 1990) y Australia (1964, 1965 y 1973).

Un dominio total y absoluto que sitúa a Italia en el primer escalón indiscutible del tenis mundial.