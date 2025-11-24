Florentino Pérez avanza una reforma del club con una «filial» para inversores

Florentino Pérez convocará en las próximas semanas una Asamblea Extraordinaria para la reforma estatuaria del Real Madrid, que no comportará un cambio societario para convertir el club en Sociedad Anónima Deportiva. Como adelantó El Periódico, del mismo grupo que LA OPINIÓN, el modelo elegido es la creación de una sociedad mercantil que se abrirá a la llegada de inversores con los que el club ya tiene cerrado su desembarco.

El presidente intervino mediada la Asamblea Ordinaria para anticipar las líneas maestras de esta reforma. Habló abiertamente de la llegada de inversores al club: «Es mi responsabilidad pedir a los socios que blindemos lo conseguido. La conclusión es clara. El Real Madrid es un club de socios, pero debemos crear una filial en el que los socios seremos los dueños. E incorporaremos una filial minoritaria, de un 5% o así, para valorar al club. No queremos salir a bolsa. Que alguien esté dispuesto a invertir, una cantidad simbólica, es el mejor ejemplo de poder del club. Este inversor o inversores deberán respetar al club. Y si quisieran transmitir su participación, el Madrid debería mediar. Sería un aliado. Hemos construido el mejor club del mundo y necesitamos blindarlo. No podemos permitir que caiga en manos de nadie. Con este caso, someteré a una decisión libre, para seguir siendo el mejor club del mundo.

En su discurso el presidente blanco cargó contra la UEFA, la Liga, Javier Tebas, el Barcelona, la Federación o los árbitros. «El Real Madrid no está contra todo, pero nos oponemos a lo que no es normal ni ético y por supuesto lo que no es legal. No es normal y no es legal, que se pretenda impedir que los clubes quieran organizar sus propios torneos. No es normal que los ejecutivos de la UEFA quieran dirigir nuestros destinos. No es normal que en pleno siglo XXI cada vez sea más caro ver el fútbol. No es normal que el presidente de a Liga y el de la RFEF promuevan un partido que adultera la Liga, jugando en territorio neutral. No le ha parecido normal ni al capitán del Barcelona, Frenkie de Jong».