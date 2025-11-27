Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

polideportivo

Inaugurado el congreso internacional de protocolo

RAC

A Coruña

El III Congreso Internacional de Protocolo y de Organización de Eventos Deportivos fue inaugurado ayer en el espacio Abanca del Cine Avenida de A Coruña. Juan Antonio Samaranch, vicepresidente del COI, hizo la ponencia inaugural por la mañana y lo cerrará el viernes la medallista olímpica María Pérez.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents