polideportivo
Inaugurado el congreso internacional de protocolo
A Coruña
El III Congreso Internacional de Protocolo y de Organización de Eventos Deportivos fue inaugurado ayer en el espacio Abanca del Cine Avenida de A Coruña. Juan Antonio Samaranch, vicepresidente del COI, hizo la ponencia inaugural por la mañana y lo cerrará el viernes la medallista olímpica María Pérez.
