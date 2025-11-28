La calculadora de Norris: ¿Cómo puede ser campeón en Qatar?

Lando Norris afronta el fin de semana más decisivo de su carrera deportiva. A pesar de ser descalificado el pasado domingo en Las Vegas por irregularidades técnicas en su McLaren (excesivo desgaste de la plancha del fondo plano del MCL39), el piloto británico tendrá su primera ‘bola de partido’ para ser campeón del mundo en el GP de Qatar.

Norris aspira a ser el primer campeón de McLaren desde que Lewis Hamilton se alzara con el título para la escudería de Woking en 2008. Hay varias combinaciones para que anticipe su deseo este domingo en la pista de Losail.

Llega a 24 puntos de Oscar Piastri y Max Verstappen, que empataron tras la descalificación doble de McLaren en Las Vegas, donde se impuso el tetracampeón de Red Bull, recortando así 25 puntos de una tacada a sus dos directos rivales.

Entre la carrera sprint de este sábado y la principal del domingo, se repartirán un total de 33 puntos en Qatar. Después, ya solo quedarían en juego los 25 puntos del último GP del año, en Abu Dhabi.

Norris puede coronarse en Qatar si logra salir del circuito con 26 o incluso 25 puntos de ventaja. Y de ninguna manera podrá ser campeón del el sábado tras el sprint.

Los 25 puntos le valdrían ya que está empatado a siete victorias con Piastri y Verstappen suma seis, pero Lando ha acabado ocho veces en segundo puesto a lo largo de la temporada. En el caso de su compañero han sido tres y, en el de Red Bull, cinco.

Por supuesto, ganar le daría prácticamente el título a Norris salvo descalabro en la sprint, ya que si gana el domingo, Piastri o Verstappen solo podrían sumar un máximo de 26 puntos (con victoria en la sprint + segundo puesto el domingo).

Max, el mejor en Qatar

Las estadísticas no son demasiado propicias para Lando en este escenario. Solo se han disputado tres ediciones del gran premio, que entró en el calendario de la Fórmula 1 en el marco de la pandemia.

Y en sus tres participaciones aquí, Lando Norris nunca ha ganado y siempre ha finalizado por detrás de su compañero Oscar Piastri. El mejor resultado del británico fue el tercer puesto en 2023, aunque el año pasado terminó relegado a la décima posición. En 2021 no le fue mucho mejor (9º).

Por contraste, Max Verstappen ha ganado las dos últimas ediciones disputadas en el circuito de Losail y acabó segundo en su primer gran premio aquí.

Lando Norris será campeón si...