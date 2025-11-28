En Directo
Fútbol
La ida de la final de la Nations League, en directo | Alemania - España
Sonia Bermúdez ha apostado por dar continuidad a su primera lista, aunque con la novedad importante de la delantera Edna Imade
Toni Munar
La selección española femenina disputa en Kaiserslautern, contra Alemania, el duelo de ida de la Final de la Liga de Naciones, torneo que en su división más alta alberga a la flor y nata del fútbol europeo y del que es la única campeona hasta la fecha tras ganar en 2024 la primera edición.
El conjunto español, que al mismo tiempo es vigente campeón del mundo y subcampeón continental además de liderar el ránking FIFA, intentará de esta manera cimentar su posición hegemónica en mitad de un proceso de adaptación a la seleccionadora Sonia Bermúdez, que llegó al cargo como relevo de Montse Tomé en septiembre pasado.
¡Buenas tardes!
¡Hoooola a todos! España puede dar el primer paso esta noche para conseguir otro título. La selección femenina se enfrentará a Alemania en la final de la UEFA Nations League y a partir de las 20.30h se jugará la ida en Kaiserslautern
- ¿Cuánto cobra tu alcalde? Estos son los sueldos de A Coruña y su área
- Muere en A Coruña la joven de 20 años herida grave en un accidente de tráfico en Alfonso Molina
- A Coruña ya tiene su padrón actualizado: es la cifra más alta en décadas
- Uno de los bares pioneros de Matogrande, en A Coruña, celebra su 25 aniversario
- Una persona muere en A Coruña en un incendio en un edificio en la Sagrada Familia
- Oleiros ofrece recompensa por la captura de Donald Trump
- Un vecino del edificio y un electricista, los detenidos por el incendio mortal en A Coruña
- La Barbería, uno de los bares más queridos de A Coruña, reabrirá en 2026