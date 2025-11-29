Nueva batalla campal entre ultras del Sevilla y el Betis: 14 detenidos en un segundo enfrentamiento antes del derbi

Radicales del Sevilla FC y el Real Betis Balompié protagonizaron la pasada noche una multitudinaria pelea en Nervión. Se trata del segundo enfrentamiento de la semana, después de que el pasado lunes se produjera una riña similar, en la avenida de Luis Montoto. La Policía Nacional ha confirmado el enfrentamiento entre miembros de ambos grupos ultras, Biris Norte y Supporters Gol Sur. Por el momento no se conoce que se hayan producido detenciones a causa de estos disturbios.

Según ha detallado la Policía Nacional en un comunicado, sobre las 23:00 horas, en las proximidades del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán se produjo una "multitudinaria reyerta entre ultras del Real Betis y del Sevilla FC", en la que emplearon material pirotécnico y objetos contundentes. Los agentes, que ya habían desplegado un amplio dispositivo por el derbi, se encontraba monitorizando los movimientos de los ultras de ambos equipos, lo que les permitió una rápida Intervención para detener el enfrentamiento.

Hasta el momento se han llevado a cabo un total de 14 detenciones de miembros de grupos ultras participantes en la misma, continuándose en estos momentos las investigaciones tendentes al total esclarecimiento de los hechos, por lo que se espera que se realicen próximamente nuevas detenciones.

Este nuevo enfrentamiento se ha producido a pesar de que la Brigada de Información del Cuerpo "está monitorizando" todas las actividades de los ultras "desde varios días antes del próximo Gran Derbi", tal como apuntaron días atrás fuentes consultadas por El Correo de Andalucía. Los vídeos del enfrentamiento han sido mostrados a través de las redes sociales por parte de cuentas especializadas en el mundo ultra.

Lo requisado en el último derbi

Los enfrentamientos entre radicales del Sevilla FC y el Real Betis Balompié llevan años produciéndose. El último enfrentamiento registrado entre ambos se produjo en el partido de la segunda vuelta de Liga de la temporada pasada. En aquella ocasión, la Policía Nacional intervino navajas, bates de béisbol y drogas.

La previa de mañana domingo será un nuevo punto caliente. "A día de hoy se sabe que existen posibilidades de que se produzcan conflictos entre radicales del Sevilla Fútbol Club y del Real Betis Balompié. Justo por esta razón, hay grupos policiales centrados en el rastreo de estos colectivos", detallaron desde la Subdelegación del Gobierno esta pasada semana. De hecho, esta institución subrayó que la Policía Nacional "mantendrá una vigilancia reforzada previa al encuentro", declarado de alto riesgo, "para anticiparse a cualquier movimiento" de los hooligans.