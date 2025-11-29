España resiste el asedio alemán

Igualdad en el marcador, que no en el juego, en el primer asalto de la final de la Nations League entre las selecciones de España y Alemania disputado ayer en Kaiserslautern (0-0). Es un buen resultado para las jugadores de Sonia Bermúdez teniendo en cuenta la superioridad local durante prácticamente todo el partido, especialmente en la primera mitad. El título se decidirá el próximo martes (18.30 horas) en el estadio Metropolitano de Madrid.

Que el partido se fuese al descanso sin movimientos en el marcador fue un milagro. Un milagro obrado por Cata Coll y también por Irene Paredes. La selección española estuvo desconocida. La alemana salió a que las de Sonia Bermúdez no tuvieran el balón y lo consiguió. Mucha presión avanzada, agresividad, múltiples recuperaciones y un monólogo del combinado germano, que no dejó respirar a la selección española en los primeros 45 minutos.

Las futbolistas de Bermúdez estuvieron muy incómodas, con muchas dificultades en la salida de balón, con el centro del campo sin apenas participar y con constantes pérdidas de pelota. Sufría la selección española y la alemana llegaba con mucha facilidad al área de la azulgrana Cata Coll. Especialmente por la banda izquierda. Kett y Klara Bühl le ponían las cosas muy difíciles a una Ona Batlle que no sabía por donde le llegaban.

De esta manera, empezaron a llegar las oportunidades para la selección de Christian Wück. Desde los primeros minutos y hasta el final de la primera parte. Bühl tuvo la primera y Anyomi la segunda. Cata Coll salvó un par de goles con los pies a disparos de Bühl y Kett e Irene Paredes salvó el gol bajo palos cuando los aficionados locales ya cantaban el tanto. También sufrió la selección española en los balones aéreos.

El paso por los vestuarios le fue muy bien al equipo de Sonia Bermúdez. Volvieron las jugadoras españolas al césped del Fritz Walter Stadion con una actitud totalmente diferente. Con mucho más ritmo y provocando que las alemanas empezasen a dar algún paso atrás. Y así comenzaron a llegar las ocasiones en la otra portería.

Esther González no pudo atrapar un rebote cerca de la línea de gol, Alexia apareció para probarlo con una rosca que se fue ajustada al palo y otra vez Esther estuvo cerca del gol con un remate que se estrelló en el poste de la portería de Ann-Katrin Berger.

Alemania quería ser la primera en golpear en esta final y Klara Bühl, la mejor futbolista sobre el terreno de juego durante muchos minutos, estrelló un balón en la madera con un lanzamiento desde lejos. Se aliaba el poste con la selección española por primera vez, pero no por última, pues minutos después fue Brand quien se topó con el larguero tras un centro que se envenenó y sorprendió a Cata Coll.

El combinado de Christian Wück había vuelto a inclinar el campo hacia el área de Cata Coll para afrontar el último tramo de partido con una Klara Bühl estelar por la banda izquierda. La selección española, con el debut de Edna Imade, resistió ante un rival que acabó firmando 19 disparos, 10 más que las españolas. La final se decidirá el próximo martes en Madrid. El Metropolitano se llenará para ayudar a las campeonas del mundo, que pretenden revalidar el título de la Nations logrado el curso pasado.

Las jugadoras españolas reconocieron la superioridad germana, pero confían en triunfar en la vuelta. «Hemos sufrido bastante, no hemos jugado el partido que queríamos, pero tendremos la oportunidad de lograr el título en el Metropolitano ante nuestra gente. Queremos que el estadio esté lleno, seguro que sí», dijo la portera Cata Coll. «Resistimos y nos vamos con todo abierto. Después del 0-0 nos espera una final a partido único en Madrid», concluyó Alexia.