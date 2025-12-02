FC Barcelona
Aitana Bonmatí, cinco meses de baja tras ser operada de la fractura del peroné
El club blaugrana informa que la estrella de Sant Pere de Ribes ha sido intervenida satisfactoriamente este martes de la lesión que sufrió durante la concentración con la selección española
Jordi Carné
El FC Barcelona ha emitido un comunicado médico para informar que Aitana Bonmatí "ha sido intervenida satisfactoriamente este martes de la fractura transindesmal del peroné a la altura del tobillo izquierdo" que sufrió durante un entrenamiento de la selección española para preparar la vuelta de la final de la Women's Nations League contra Alemania que se disputará esta tarde en el Riyadh Air Metropolitano.
El club blaugrana ha notificado que la operación, llevada a cabo a cargo del doctor Antoni Dalmau en el Hospital de Barcelona bajo la supervisión de los servicios médicos culés, ha sido satisfactoria y que Aitana estará alrededor de cinco meses de baja. Pere Romeu, por consiguiente, no podrá contar con la tres veces ganadora del Balón de Oro hasta principios de mayo como pronto, por lo que se perderá prácticamente lo que resta de temporada.
Esta temporada, Aitana registra unos números de seis goles y tres asistencias en 15 partidos. Pieza fundamental del centro del campo del Barça, la futbolista catalana se suma a una lista de bajas del conjunto blaugrana en la que figuran Patri Guijarro, Salma Paralluelo, Esmee Brugts y Kika Nazareth. La portuguesa también se ha lesionado en el presente parón de selecciones: tiene un esguince del ligamento lateral interno del tobillo izquierdo que le mantendrá alrededor de tres semanas de baja.
- La nueva estación de autobuses de A Coruña, a punto: los operarios colocan el cartel
- Así queda la clasificación de Segunda División: El Dépor lidera en solitario y marca el ritmo
- Un alumno de Culleredo gana un concurso con la historia de su abuela tornera: «Cuando hice la entrevista con ella le brillaban los ojos»
- Las mujeres que llevan los trenes en Galicia: «Nada como ir en la cabina de un tren»
- Eddahchouri: «La euforia de los mejores años todavía flota en Riazor, el ruido no es normal»
- Oleiros habilita un aparcamiento público de 80 plazas cerca de la playa de Canaval tras invertir 300.000 euros
- Una conocida cadena de moda y complementos regresa al centro de A Coruña
- «El plan de Parque de Oza fue un reto apasionante, la voluntad era favorecer el espacio público»