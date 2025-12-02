Moeve Fútbol Zone 1x03: Barça lider, derbi sevillano, y la pelea en la Hypermotion

Moeve Fútbol Zone volvió este lunes, 1 de diciembre, con un programa que llegó cargado de lecturas: una jornada 14 que movió piezas en LaLiga EA Sports, un derbi sevillano que prometía conversación durante días (y así fue) y una Liga Hypermotion que volvía a comprimirse por la parte alta. A las 20:00, Christian Blasco abrió la emisión con su editorial habitual, un marco necesario para entender por dónde respiró el fútbol español en este tramo de la temporada. Tras ese arranque, Xavi Espinosa tomó el relevo para ordenar qué dejó el fin de semana en la Liga EA Sports y la Liga Hypermotion: resultados que cambiaron dinámicas, equipos que afinan su forma y un calendario que entra ya en semanas decisivas antes del parón navideño.

El bloque central del día lo firmaron Eloy Mencía y Alfredo Martínez, que llegaron al programa para debatir a fondo lo ocurrido en la jornada 14. Entre estados de forma, decisiones tácticas y alguna lectura que se escapó del marcador, la tertulia buscó dibujar un mapa claro del momento actual de la competición.

Este tramo incluyó también la entrevista de la semana, esta vez con un protagonista que llegó en buen momento: Carles Aleñá, jugador del Deportivo Alavés, que charló sobre su rol en el equipo, las sensaciones del vestuario y las claves del crecimiento del conjunto babazorro.

El viaje del día continuó con la Conexión Moeve, esta vez desde Andalucía. El periodista Álex Mérida, de El Correo de Andalucía, aportó contexto, sensaciones y claves del derbi sevillano, uno de esos partidos capaces de alterar el ritmo emocional de toda una ciudad.

En la segunda mitad del programa, el foco se dividió en dos grandes bloques. Por un lado, la situación de la UD Las Palmas, analizada por Carla Gil, periodista de La Provincia; y por otro, la última hora de la Liga Hypermotion, que se debatió en mesa con los tertulianos. A ello se sumó la mirada imprescindible de María Tikas, que explicó la historia detrás de Edna Imade, jugadora de la Real Sociedad, una de las voces jóvenes más interesantes del fútbol femenino actual.

El bloque 'Fútbol para todos' trajo un reportaje distinto: una pieza que puso el foco en la historia humana detrás del Real Betis Genuine, un recordatorio de que el fútbol tiene muchas vidas y no todas pasan por la élite.

Para cerrar, llegó el turno de Joaco Soneira, que acercó un vídeo de opinión grabado a pie de calle y las imágenes más destacadas de la jornada, esas que capturan el fin de semana mejor que cualquier crónica.