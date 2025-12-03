Aitana Bonmatí, operada, se perderá cinco meses por lesión

El FC Barcelona emitió un comunicado médico para informar de que Aitana Bonmatí fue «intervenida satisfactoriamente este martes de la fractura transindesmal del peroné a la altura del tobillo izquierdo», que sufrió durante un entrenamiento de la selección española para preparar la vuelta de la final de la Nations League contra Alemania.

El club blaugrana notificó que la operación, llevada a cabo a cargo del doctor Antoni Dalmau en el Hospital de Barcelona bajo la supervisión de los servicios médicos culés, fue satisfactoria y que, como consecuencia de la misma, Aitana estará alrededor de cinco meses de baja. Pere Romeu, por consiguiente, no podrá contar con la tres veces ganadora del Balón de Oro hasta principios de mayo como pronto, por lo que se perderá prácticamente lo que resta de temporada. Se confirmaron los peores pronósticos.

«Y esta es la otra cara del deporte. Hoy me toca empezar un nuevo reto fuera de los terrenos de juego: recuperarme de la fractura del peroné que sufrí el domingo. La operación ha salido bien y ahora es momento de regenerarme físicamente y mentalmente», expresó Aitana en un comunicado, en el que añade que «con esta lección afronto lo que viene convencida de que será un aprendizaje».