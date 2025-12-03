San Mamés decide el futuro de Xabi Alonso

El Real Madrid juega en San Mamés un partido de especial trascendencia para el futuro inmediato de Xabi Alonso en el banquillo blanco. Por más que el entorno del club habla de confianza y tranquilidad, el técnico y el vestuario saben que hay mucho más que tres puntos en juego porque una derrota complicaría enormemente la permanencia del tolosarra tras los empates en Vallecas, Elche y Girona. No se ha pronunciado la palabra ultimátum, pero Xabi se ha quedado sin margen de error.

Si pierde en Bilbao, y dependiendo de la forma en que lo haga (aquí entra en juego la actitud del vestuario) el técnico podría quedar sentenciado. Cuentan desde los despachos del Bernabéu que «el partido marcado en rojo es del City del próximo miércoles. Pero para llegar, tiene que salir vivo de San Mamés». Y hay detalles que revelan la importancia del duelo. Para empezar el Real Madrid ha adelantado su viaje a Bilbao a este martes, en lugar de hacerlo en el mismo día, como en muchos de sus partidos. Aunque la razón oficial es que el encuentro es a las 19.00 horas y no a las 21.00.

Xabi tuvo que responder por primera vez desde que es entrenador del Real Madrid si entiende que se hable de otros técnicos para sucederle: «No son preguntas para mí. Sabemos el momento en el que estamos en la temporada. Todavía queda mucho. Está todo igualado y todo puede dar muchas vueltas. El corto plazo es mañana, ganar en San Mamés y superar esta racha en la que nos está costando». Además, el donostiarra también confirmó que ha mantenido más conversiones con Florentino Pérez en las últimas horas: «He vuelto a hablar con el presidente. Y lo hacemos en términos muy positivos, en buen tono y queriendo revertir los resultados».

En lo deportivo, el equipo ha perdido la identidad y la personalidad en los últimos encuentros. El Madrid ha perdido la agresividad en la presión de los primeros partidos de la era Xabi, su mediocampo evidencia un déficit de calidad alarmante que ha terminado por vulgarizar a jugadores como Bellingham, Valverde o Camavinga, y en defensa tiene verdaderos problemas estructurales que se encarga de corregir Courtois.

Por todo ello Mbappé se ha convertido en el salvavidas de un equipo que se aferra a sus goles, 14 de los 29 en Liga, para sobrevivir a encuentros que debería solventar con menos problemas de los que está teniendo. En Bilbao, le necesitará más que nunca.