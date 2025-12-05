Pablo Hernández cree que el Deportivo es «el rival a batir» en Segunda División

El Castellón visita este domingo al Deportivo con un clásico del fútbol español en los banquillos. Pablo Hernández, exjugador orellut, del Valencia o del Leeds United, es desde hace meses el entrenador del equipo de Castalia. Cree que, pese a los antecedentes, el equipo coruñés «ha cambiado» y «defiende bien», aunque destaca, sobre todo, el peligro en zona ofensiva: «Todos sabemos del potencial de sus jugadores de arriba. Transitan muy bien y con espacios son peligrosos. Tendremos que estar muy atentos a sus transiciones».

Pablo Hernández espera repetir «el nivel de competitividad» del triunfo ante Las Palmas. «Las estadísticas están para romperlas», añade sobre la imbatibilidad del conjunto de Antonio Hidalgo en Riazor. El técnico castellonense cree que el Dépor es el «rival a batir» a día de hoy en la competición: «Queremos volver a sacar un buen resultado fuera de casa y seguir con la dinámica. Vamos con toda la confianza del mundo, sabiendo que hemos demostrado que si estamos al 100%, podemos competir contra cualquiera».

El Castellón ocupa la sexta plaza, zona de promoción, y llega tras cuatro victorias y un empate. Hernández pide calma a su parroquia: «Esta liga es muy larga y exigente, como saques el pecho un poco de más te lo hunden rápido». Es duda el delantero Adam Jakobsen: «Habrá que esperar al sábado. Dio un pasito más».