Henrick von Eckermann y Maikel van der Vleuten brillan en Casas Novas

Casas Novas abrió sus puertas este viernes 5 de diciembre para una nueva edición del CSI5*W. El público siguió el Trofeo Checkpoint, a las 18.00 h, sobre 1,45m y con 54 binomios. Ganó el neerlandés Maikel van der Vleuten con Dywis HH en 59,72s, por delante del belga Pieter Devos con Jarina J (61,26s) y del luxemburgués Victor Bettendorf con Milky Way 111 (61,77s). La mejor española fue Imma Roquet Autonell, cuarta con Icenta del Maset en 61,80s. Van der Vleuten recibió el premio de José Manuel Caride Rodríguez, General Manager ALS Iberia & Morocco.

A las 21.00 h se disputó el Trofeo Caixabank, 1,50m y 105.500 euros en premios, con 49 participantes y 16 recorridos limpios. Venció el sueco Henrik von Eckermann con Glamour Girl (64,34s), seguido por el español Armando Trapote con Tornado VS (66,85s) y el británico Matthew Sampson con Latte Macchiato (67,11s).

A lo largo del sábado, los aficionados a la hípica podrán disfrutar de una nueva jornada de competición. Esta segunda fecha del CSI A Coruña comenzará a partir de las 13.30 h con el Trofeo Porsche, de 1 estrella, que dará paso al Trofeo Malard, a las 16.00h, de la misma categoría. A las 18.00 tendrá lugar la primera prueba de la categoría 5 estrellas Copa del Mundo de Saltos, el Trofeo Grupo Eulen, que precederá al plato fuerte del día, el Gran Premio Longines, una prueba en alturas de 1,55m, con desempate, que empezará a las 20.30horas

Primeras ganadoras

La jornada arrancó en Casas Novas con las pruebas del trofeo CSI1* Trofeo Veolia, con obstáculos de 1,30 metros de altura. La amazona británica Amelie Gachoud se alzó con la victoria junto a Hello Franklin al completar el recorrido con un tiempo de 52,69 segundos. El mexicano Felipe Andrés Sierra Trejo, con Orta de Reve, y la española Pilar Mateos de Urbina, con Delia Mouche, completaron el podio de la prueba inaugural.

Por la tarde, la española Alicia García Tapetado, a lomos de Luimstra S Lions King se impuso en el Trofeo NH Collection, con alturas de 1,40 metros y dos fases de competición. La acompañaron en el cuadro de honor el italiano Matteo Bonagura, junto a Chatholou Bravo PS, y la también española Otti Verdu Vidal.