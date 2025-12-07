Natación
Alba Vázquez, Emma Carrasco y el 4x50, medallas para España en el broche al Europeo de piscina corta
La delegación española zanja un gran campeonato de Europa en Lublin con seis medallas.
EP
Las nadadoras españolas Alba Vázquez y Emma Carrasco se subieron al podio de la final de 400 estilos con una plata y un bronce, mientras que el relevo 4x50 masculino firmó otro tercer puesto, en la última jornada este domingo del Campeonato de Europa en piscina corta, que se disputó en Lublin (Polonia).
España firmó un doblete en la misma final con Carrasco volando por la calle central, con una mariposa muy fuerte y una espalada aún mejor. En el libre empezó la remontada de las rivales, superada por su compatriota y una Justina Kozan que ganó el oro ante su público.
En la última final, España se colgó el bronce con el relevó 4x50 de Iván Martínez, Carles Coll, Hugo González y la tremenda última posta de Sergio de Celis, batiendo el récord nacional con 1:31.84. Un broche de tres medallas con el que España terminó el Europeo en seis metales, tras los logrados por Carmen Weiler (200 espalda), Carles Coll (200 braza) y Hugo González (200 estilos).
En la primera final con representación española este domingo, Carles Coll Martí, en los 50 braza que había batido tres veces el récord nacional, no pudo bajar su marca y firmó en 26.28 para ser octavo. Mientras, Luca Hoek fue sexto en los 50 libre masculinos, clavando su récord de España y el más joven del Top 8 europeo.
Laura Cabanes lo tenía también muy difícil por la calle exterior de la final de 200 mariposa pero logró una meritoria sexta plaza. Además, en la pelea masculina, Miguel Martínez Novoa y Arbidel González fueron séptimo y octavo. En el 1.500 libre, María de Valdés y Ángela Martínez fueron quinta y sexta, y Diego Mira terminó sexto, con opciones hasta la última piscina, en 400 estilos.
- Sale a la venta un piso de obra nueva con terraza y vistas a la Ría del Burgo en Culleredo por 242.000 euros
- Los nuevos contenedores orgánicos de A Coruña: cerradura electrónica y factura de 2,35 millones, pero no «inteligentes»
- El Concello de A Coruña da licencia para convertir más de 40 bajos en vivienda en lo que va de año: se alquilan por hasta 2.000 euros
- Santa Cristina vive una segunda juventud: El tardeo y al vermú reactivan la zona
- El grupo coruñés que cocina A Mundiña y el Bernabéu Market: «No queremos que nada disfrace el producto
- O bar familiar da Coruña que leva 55 anos dando de comer ao barrio de Monte Alto: «Teño clientes que me viron polo local desde pequena»
- Una cooperativa de Xuxán, en A Coruña, busca socios para vivir en pisos ‘a la carta’: estas son las condiciones
- Zara publica la guía de viaje de A Coruña a ojos de Martiño Rivas: 'Es una ciudad inventada por el mar